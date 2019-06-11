Иркутск оштрафован на 15 млн. рублей

После 1 июля штраф может возрасти до 45 миллионов



Администрация города Иркутска оштрафована на 15,3 млн. рублей и осуществила возврат указанных средств в областной бюджет за неисполнение целевого показателя предоставления субсидии. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Приангарья со ссылкой на министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлану Свиркину.



Речь идёт о выделенной в 2018 году по соглашению между Минстроем Иркутской области и мэрией Иркутска субсидии на строительство детского сада на 350 мест в рамках проекта по развитию территорий, расположенных в границах населённых пунктов, предусматривающих строительство жилья «6-й микрорайон Ново-Ленино и микрорайон «Берёзовый» Ленинского района города Иркутска». Субсидия составила 306,3 млн. рублей, в том числе 242 млн. – средства федерального бюджета. Целевым показателем результативности предоставления субсидии является ввод жилья в рамках проекта по развитию территории.



Как пояснила министр строительства, в соответствии с этим соглашением, за прошлый год необходимо было построить 100,2 тыс. кв. м нового жилья.



- Фактически на 1 января 2019 года в рамках проекта, получившего государственную поддержку, было введено в эксплуатацию 51,2 тыс. кв. м жилья. То есть показатель достигнут всего на 51%, – подчеркнула Светлана Свиркина.



При этом, по условиям заключённого соглашения, в случае недостижения целевого показателя результативности использования субсидии в срок до 1 июля 2019 года, администрация города Иркутска должна будет осуществить еще один возврат средств областного бюджета – в размере 30,6 млн. рублей. Общая сумма штрафных санкций в этом случае составит 45,9 млн. руб.

