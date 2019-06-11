«Наши силы не вечны», - пожаловалась заведующая детсадом
Сегодня глава Бурятии Алексей Цыденов в рамках рабочей поездки Мухоршибирский район посетил село Подлопатки. Глава региона осмотрел детский сад. Он был построен в середине 80-х. Сейчас здание разъедает грибок, провисают потолки и отваливается штукатурка. В скором времени оно станет не пригодным.
В 2017 году по иску Роспотребнадзора уже приостанавливалась работа детского сада. По результатам экспертизы этого года здание признано аварийным.
- Силами работников сада и родителей ежегодно все износы заделываются, но мы и наши силы не вечны, - пожаловалась Алексею Цыденову заведующая детским садом Наталья Шайдурова.
Во время осмотра помещения заведующая попросила главу Бурятии о строительстве нового, на что он ответил кратко: «Будем строить».
Также Алексей Цыденов провел встречу с жителями села Подлопатки. Люди задавали вопросы относительно медицины, транспортного сообщения между посёлками и городом, а также образования. Во всех проблемах глава пообещал разобраться и раздал поручения министрам, которые приехали вместе с ним.
Как сообщал «Байкал-Daily», график работы в Мухоршибирском районе у Алексея Цыденова очень плотный.
Глава Бурятии осмотрел аварийный детский сад
Власть, Фото:
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