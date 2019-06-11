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В Улан-Удэ затянули с ремонтом закрывшегося скейт-парка

В Улан-Удэ затянули с ремонтом закрывшегося скейт-парка
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Игорь Шутенков потребовал от городских чиновников работать быстрее

Скейт-площадка для занятий экстремальными видами спорта в парке имени Орешкова в Улан-Удэ заработает только в середине июля. Об этом доложил на городской планёрке и.о. руководителя администрации Железнодорожного района Николай Попов, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Скейт-площадка была введена в эксплуатацию в мае 2015 года. В 2017 году был заключен договор об усилении опорных конструкций на сумму 98 тысяч рублей.

- Осенью 2018-го в связи с выявленными дефектами, это разрушение ламинирования фанеры, площадка была закрыта. В текущем году проведено обследование, разработан локально-сметный расчёт на общую сумму 220 тысяч рублей. Смета находится на проверке в «Улан-Удэстройзаказчик». Подрядная организация с экспертами найдена. Ориентировочно до 10 июля все мероприятия по восстановлению данной площадки будут закончены, - сообщил Николай Попов.

И.о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков спросил о том, когда были выявлены нарушений. Николай Попов ответил, что дефекты были обнаружены осенью 2018 года, после чего площадка была закрыта. Однако такой ответ вызвал недовольство и.о. руководителя администрации.

- Так работать нельзя. Осенью поняли, что площадка не работает, и только летом собираемся ремонтировать. Только в середине июля откроем площадку. Коллеги, так мы больше работать не будем, - сказал Игорь Шутенков.

Для ремонта фигур необходима ламинированная фанера, реализацией которой занимается специализированная фирма в Новосибирске.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце мая молодые велосипедисты остановили на улице главу Бурятии Алексея Цыденова и попросили об экстрим-парке.

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