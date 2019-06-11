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Глава Бурятии проведёт насыщенный день в Мухоршибирском районе

Глава Бурятии проведёт насыщенный день в Мухоршибирском районе
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Он посетит детсады, дома культуры, школы, сельхозпредприятия

Во вторник, 11 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов работает в Мухоршибирском районе.

Алексей Цыденов посетит место в селе Подлопатки, запланированное под строительство нового здания детского сада «Журавушка». Действующее помещение признано аварийным, Роспотребнадзором выдано предписание о закрытие детского сада. В капитально отремонтированном сельском доме культуры глава Бурятии встретится с жителями села.

В улусе Цолга глава региона осмотрит построенный 2017 году спортивный зал Цолгинской школы, площадки «Школьный бизнес» и «Изучаем бурятский язык».

Далее Алексей Цыденов посетит площадку, отведённую для строительства спортивного зала Гашейской школы и требующий капитального ремонта фельдшерско-акушерский пункт в селе Гашей, который планируется включить в программу «Развитие здравоохранения Республики Бурятия».

В улусе Зандин Алексей Цыденов покажут дуган «Зандинай дугане», построенный в 2017 году на месте первого дацана хори-бурят на средства ТОСа «Алтан Булаг» и пожертвования жителей.

В селе Шаралдай запланировано посещение музея-усадьбы Исая Калашникова, где ТОС «Копокун» на средства гранта министерства культуры Бурятии построил детскую площадку, провёл благоустройство и создал комфортные условия для маломобильных граждан. Также в селе пройдёт совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств и главами сельских поселений.

После Цыденов ознакомится с деятельностью участника государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса» ООО «Здоровое питание», занимающегося выращиванием овощей.

В селе Новый Заган Алексей Цыденов посетит требующий ремонта дом культуры. В Мухоршибирской центральной районной больнице - отделение профилактики, которое в рамках федерального проекта «Бережливая поликлиника» участвует в реализации новой модели организации первичной медико-санитарной помощи, и патологоанатомическое отделение модульного типа, строительство которого завершено в сентябре прошлого года по итогам рабочей поездки главы.

Также в Мухоршибири Алексей Цыденов осмотрит парк культуры и отдыха, мостовой переход через реку Мухоршибирка, для капитального ремонта которого разрабатывается проектная документация. В районном Дворце культуры он встретится с населением.

В окончании рабочей поездки Алексей Цыденов осмотрит системы полива и орошения крупного сельскохозяйственного предприятия «Тугнуй». Оно сегодняшний день орошает 360 га и планирует увеличить площадь до 580 га, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.


глава Бурятии Алексей Цыденов Мухоршибирский район
 
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