Глава Бурятии подписал соглашение с «Трудовыми резервами»

Правительство Бурятии и физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» подписали соглашение о сотрудничестве



Соглашение предполагает совместную работу по вовлечению населения республики в занятия спортом, активизации деятельности регионального отделения «Трудовые резервы», созданию единой системы соревнований в корпоративной среде, сообщили в минспорта Бурятии.



Документ подписали в пятницу, 7 июня, глава Бурятии Алексей Цыденов и президент всероссийского физкультурно-спортивного общества «Трудовые резервы» Илья Галаев.



- Мы открываем 600 физкультурно-оздоровительных комплексов в 2021 году в рамках нашей программы. Владимир Владимирович буквально несколько дней назад поддержал нашу инициативу. И мы выделяем субсидию на предприятие до 5 млн рублей на открытие такого ФСК, если предприятие берет обязательства далее его поддерживать и развивать. Я уверен, что мы здесь будем партнерами с регионами, - рассказал Илья Галаев.



Общероссийская общественная организация «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» образована для реализации порученияпПрезидента России. В задачи организации входят развитие корпоративного спорта и массовое вовлечение работников предприятий и членов их семей в занятия физической культурой и спортом. В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» «Трудовые резервы» определено ответственным исполнителем по вопросу формирования сети физкультурно-спортивных клубов на промышленных предприятиях. В соответствии с планом мероприятий в 2019 году запланировано открытие 50 ФСК, а в 2021 году их должно быть не менее 600.



