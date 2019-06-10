Нарушения порядка представления бюджетной отчётности выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени Филиппова перед студентами, относящимися к категории детей-сирот, имеется задолженность по социальным выплатам компенсаций за питание, приобретение канцелярских товаров, одежды. Эти выплаты предусмотрены законом.
- Причиной невыплат стало нарушение образовательной организацией порядка представления бюджетной отчётности в министерство сельского хозяйства Российской Федерации. В ежегодных отчётах не указывалось наличие задолженности, что повлекло недофинансирование организации. – сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В отношении главного бухгалтера БГСХА возбуждено 2 производства об административном правонарушении. Должностное лицо признали виновным и оштрафовали на 40 тысяч рублей, который уже оплатили.
Главбуха БГСХА привлекли к административной ответственности
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