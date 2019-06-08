Глава Бурятии завершил работу на Петербургском форуме

Глава Бурятии Алексей Цыденов активно работал на Петербургском международном экономическом форуме. Цыденов принял участие в главных мероприятиях форума: пленарном заседании с участием президента и первых лиц зарубежных стран, а также в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
В пятницу, 7 июня, второй день Петербургского международного экономического форума начался с делового завтрака Сбербанка «Россия 2024: как совместить стабильность и реформы», где обсуждалась реализация 12 национальных проектов.
Глава Бурятии посетил одно из основных мероприятий форума - традиционную презентацию результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах, официальной площадкой представления которых ПМЭФ является с 2014 года.
На сессии «Национальные цели развития: главные вопросы по итогам первого года работы» обсуждались проблемы, которые показал первый год работы над достижением целей, определённых в майском указе президента РФ.
Алексей Цыденов принял участие в главном событии Петербургского международного экономического форума - пленарном заседании, на котором выступил Владимир Путин. Среди участников заседания первые лица сnран Европы и Азии - председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, а также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Во второй день ПМЭФ-2019 Алексей Цыденов подписал ещё одно соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии с общероссийской общественной организацией «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы». Вместе стороны будут добиваться широкого развития физической культуры и спорта среди населения Бурятии, привлекать к процессу предприятия и частные компании. В том числе в плане открытие спортивных клубов, а также мероприятия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО».
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее глава Бурятии подписал три соглашения, одно из которых касается поставок сжиженного природного газа для котельных.
Также Алексей Цыденов заявил, что очередь в детсады в Бурятии ликвидируют в 2020 году.