Работы осложняют электрические кабели под землёй
На улице Трубачеева продолжается ремонт тепломагистрали. На данный момент рабочие производят монтаж лоткового канала и раскладывают трубы. После чего к работе приступят сварщики.
На первом же этапе возникли трудности. Энергетики наткнулись на кабели. Сейчас их предстоит убрать, только после этого работы продолжаться в обычном режиме.
- Сложность у нас в том, что сейчас мы производим крепление кабеля, который у нас в траншею начинает падать. Мы знали о их существовании, в связи с этим и срок такой заявлен. Очень много ручной работы, экскаваторам в таких условиях работать нельзя, – пояснила представитель субподрядной организации ООО СК «СМП-10» Татьяна Корчуганова.
Затрудняет работу и узость улицы Трубачеева. Погрузка старых труб и привоз новых может проводиться лишь одной машиной, а не несколькими.
Также в течение недели обсуждался вопрос о ведении работ в круглосуточном режиме. На сегодняшнем выезде и. о. администрации города Игорь Шутенков рассказал, что это невозможно.
- К сожалению, в сумерках работать нельзя и по технике безопасности, и по окружающей среде. Если экскаваторщик не видит рейку, то он не видит и людей. Так что будем работать в соответствии с ГОСТами. Заранее говорить, что закроемся раньше не буду, не хочу обнадёживать. Лучше поставить планку и сделать раньше, чем сказать, что сделаем раньше и не уложиться, – сказал Игорь Шутенков
Как сообщал «Байкал-Daily» ремонтные работы на проезжей части улицы Трубачеева начались 2 июня, продлятся они два месяца.
Игорь Шутенков проверил ремонт теплосетей на Трубачеева
Власть, Фото:
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