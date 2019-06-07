В Бурятии бывшие чиновники смогут приватизировать служебные квартиры

Некоторые экс-чиновники до сих пор не освободили жилплощадь



В повестку июньской сессии Народного Хурала Бурятии внесён проект закона об изменении порядка предоставления жилья из специализированного жилищного фонда республики. Документ обсудили на заседании комитета по экономической политике, природопользованию и экологии, сообщили в пресс-службе парламента.



Как доложила депутатам министр земельных и имущественных отношений республики Маргарита Магомедова, сегодня в ведении республиканских учреждений находятся 52 служебных жилых помещения. В девяти из них проживают пенсионеры, которые уже не работают в тех учреждениях, которым принадлежит служебное жилье.



По правилам, человеку после увольнения со службы квартиры необходимо освободить, но Жилищный кодекс не позволяет выселить людей без предоставления им другого помещения. Между тем, государство вынуждено платить за жильцов взносы за капитальный ремонт и налоги.



- Парадоксальная ситуация: люди в официальных трудовых отношениях уже не состоят, но мы их выселить не можем без предоставления другого жилого помещения и вынуждены нести расходы. В жилищном фонде Бурятии нет свободных квартир, поэтому предлагаем предусмотреть возможность приватизации служебных жилых помещений в порядке, определённом нормативным правовым актом правительства Республики Бурятия. - пояснила министр.



Мнения парламентариев по этому вопросу разделились. Депутат Анатолий Ковалев высказался резко против такого предложения. По его мнению, люди обязаны освободить служебное жилье, чтобы им мог воспользоваться другой человек, который придёт на работу в эту организацию.



Министр ещё раз подчеркнула, что Жилищный кодекс не разрешает просто так выселить человека. Во время споров комитет все же принял решение поддержать законопроект на сессии.

