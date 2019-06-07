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Врио главы Забайкалья зарегистрировался кандидатом в губернаторы

Врио главы Забайкалья зарегистрировался кандидатом в губернаторы
Власть,  Фото:пресс-служба Губернатора Забайкальского края
Выборы пройдут 8 сентября

7 июня врио главы Забайкалья Александр Осипов подал документы в краевую избирательную комиссию и зарегистрировался кандидатом на пост губернатора региона. Накануне, 5 июня, депутаты регионального парламента проголосовали за проведение досрочных выборов главы края. Выборы состоятся 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Забайкалья.

Александр Осипов пойдёт на выборы как самовыдвиженец. Он так прокомментировал свое решение баллотироваться в губернаторы: «Решение принимал исходя из мнения людей. В ходе поездок в районы, во время встреч с людьми в микрорайонах города Читы я слушал их оценки, пожелания, наставления. Исходя из этого, формировалось мое мнение».

Помимо прохождения муниципального фильтра, как того требует действующее законодательство, Александру Осипову необходимо предоставить в избирательную комиссию не менее 4400 подписей забайкальцев.

Председатель краевого Избиркома Светлана Судакова уточнила, что желание принять участие в губернаторских выборах также изъявили региональные отделения политических партий «Пенсионеры России – за справедливость», «Партия роста», «Патриоты России». Решение о том, кто будет кандидатом от их политических объединений, они примут 8 июня.
Забайкальский край губернатор выборы кандидаты регистрация
 
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