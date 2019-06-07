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Мэрия Читы обновила свой сайт

Мэрия Читы обновила свой сайт
Власть, 
Новый сайт заработал со вчерашнего дня

В Чите обновился сайт мэрии. С 6 июня 2019 года перестал обновляться прежний сайт. Теперь на сайт администрации города можно будет попасть по электронному адресу http://admin.msuchita.ru/

Объявление о смене адреса опубликовано на старом сайте. Из сообщения следует, что информация о деятельности администрации Читы будет размещаться на новом сайте.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ также появился новый информационный сайт администрации города. Там появляется актуальная информация о событиях города. Дизайн разработан таким образом, что посетитель сайта без труда найдёт всё необходимое. Новый портал обошёлся более чем в 900 тысяч рублей.

сайт
 
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