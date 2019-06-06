Сессия пройдёт 13 июня
Выборы мэра Улан-Удэ планируют назначить на 8 сентября на сессии горсовета (официальная процедура). Об этом сообщили на заседании комитетов городского Совета депутатов
- В соответствии с действующим законодательством выборы в органы местного самоуправления назначает представительный орган местного муниципального образования. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней со дня голосования. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия. Проектом предлагается, назначить выборы мэра Улан-Удэ на 8 сентября 2019 года, - сообщил Александр Иринчеев, и.о. мэра Улан-Удэ,
Выборы депутатов Улан-Удэнского городского Совета также намереваются назначить на 8 сентября. Сроки при этом действуют такие же: решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней со дня голосования; и решение подлежит опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
Решение будет опубликовано 14 июня, и с 15 июня начнётся выдвижение кандидатов в депутаты.
На заседании комитетов были рассмотрены вопросы и об установлении границ двух территориальных общественных самоуправлений, о внесении изменений в ране принятые решения горсовета и т.д.
Очередная 54-я сессия горсовета состоится 13 июня.
На сессии горсовета Улан-Удэ утвердят дату выборов мэра
Власть, Фото:
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