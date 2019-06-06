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В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
Власть, 
Решается вопрос о заключении Сергея Шеверды под стражу

Сотрудники ФСБ аэропорту Шереметьево в Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Он подозревается в превышении должностных полномочий, совершённом с причинением тяжких последствий, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», по вине чиновников вырубили деревьев на 748 миллионов рублей в государственном природном заказнике регионального значения «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Во время предварительного следствия к уголовной ответственности привлечены временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области (впоследствии замещавший должность заместителя министра лесного комплекса Иркутской области), директор Казачинско-Ленского лесхоза, инженер-лесопатолог отдела защиты леса и лесопатологического мониторинга Центра защиты леса Иркутской области».

Они обвиняются в превышении должностных полномочий, в незаконной рубке леса и в нарушении режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов.

По версии следствия, эти люди незаконно назначили, согласовали и провели сплошную санитарную рубку в государственном природном заказнике «Туколонь» Казачинско-Ленского района Иркутской области. В результате было вырублено около 120 га леса.

- В тесном взаимодействии с сотрудниками прокуратуры и УФСБ России по Иркутской области следователями регионального СКР собраны достаточные доказательства. В ближайшее время Сергею Шеверде будет предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает СУ СКР по Иркутской области.

Расследование уголовного дела продолжается.

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