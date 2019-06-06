В Бурятии из-за ошибки мастера леса вырубили деревьев на миллион рублей

За халатность лесника оштрафовали



Мастер леса АУ Бурятии «Баргузинский лесхоз» осуждён по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Его оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сотрудник лесхоза признан виновным в неверном определении условий заготовки древесины в Читканском участковом лесничестве. Из-за этого индивидуальный предприниматель вырубил 180 кубометров деревьев, не подлежащих вырубке.



Ущерб на сумму более миллиона рублей осуждённым добровольно не возмещён.



В суд направлен иск о взыскании с мастера леса экологического ущерба, который удовлетворён. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

