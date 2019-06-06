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В Бурятии из-за ошибки мастера леса вырубили деревьев на миллион рублей

В Бурятии из-за ошибки мастера леса вырубили деревьев на миллион рублей
Власть,  Фото:pixabay.com
За халатность лесника оштрафовали

Мастер леса АУ Бурятии «Баргузинский лесхоз» осуждён по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Его оштрафовали на 40 тысяч рублей. Сотрудник лесхоза признан виновным в неверном определении условий заготовки древесины в Читканском участковом лесничестве. Из-за этого индивидуальный предприниматель вырубил 180 кубометров деревьев, не подлежащих вырубке.

Ущерб на сумму более миллиона рублей осуждённым добровольно не возмещён.

В суд направлен иск о взыскании с мастера леса экологического ущерба, который удовлетворён. Решение суда вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура вырубка
 
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