Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов
У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Соответствующее решение принято врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым в целях экономии бюджетных средств.
Теперь служебные автомобили будут предоставляться по предварительной заявке для исполнения служебных обязанностей, например, для поездок в командировки по районам края.
Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Осипов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года. В Забайкалье Осипова отправил президент Владимир Путин спустя несколько дней после досрочной отставки прежнего губернатора Натальи Ждановой.
К слову, в гараже правительства Бурятии числится 99 автомобилей. За каждым высокопоставленным чиновником также закреплена своя служебная машина.
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Власть, Фото:
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