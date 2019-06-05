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Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин

Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Власть,  Фото:pixabay.com
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов

У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей. Об этом сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Соответствующее решение принято врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым в целях экономии бюджетных средств.

Теперь служебные автомобили будут предоставляться по предварительной заявке для исполнения служебных обязанностей, например, для поездок в командировки по районам края.

Как сообщал «Байкал-Daily», Александр Осипов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края в октябре 2018 года. В Забайкалье Осипова отправил президент Владимир Путин спустя несколько дней после досрочной отставки прежнего губернатора Натальи Ждановой.

К слову, в гараже правительства Бурятии числится 99 автомобилей. За каждым высокопоставленным чиновником также закреплена своя служебная машина.
автомобили Забайкальский край
 
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