Заведующая техникума в Бурятии подозревается в служебном подлоге

Она выдавала свидетельства о переподготовке без экзаменов



Гусиноозерский энергетический техникум с нарушением проводили образовательную деятельность по программам переподготовки, связанным с управлением самоходными машинами.



- Установлено, что в нарушение закона заведующей многофункциональным центром прикладных квалификаций техникума свидетельство о прохождении обучения водителя транспортно–карьерных самосвалов выдано гражданину без фактического освоения им образовательной программы и сдачи итоговых экзаменов. - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Проводится предварительное следствие.