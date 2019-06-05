Она выдавала свидетельства о переподготовке без экзаменов
Гусиноозерский энергетический техникум с нарушением проводили образовательную деятельность по программам переподготовки, связанным с управлением самоходными машинами.
- Установлено, что в нарушение закона заведующей многофункциональным центром прикладных квалификаций техникума свидетельство о прохождении обучения водителя транспортно–карьерных самосвалов выдано гражданину без фактического освоения им образовательной программы и сдачи итоговых экзаменов. - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
Проводится предварительное следствие.
Заведующая техникума в Бурятии подозревается в служебном подлоге
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