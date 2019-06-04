РЕН ТВ: «Мархаев «сливает» губернатора Левченко ради места мэра Улан-Удэ»

3 июня в эфире телеканала РЕН ТВ вышел новостной сюжет о лидере коммунистов Бурятии, сенаторе от Иркутской области Вячеславе Мархаева. На прошлой неделе появилась информация (пока официально самим Мархаевым не подтверждённая), что он будет участвовать в сентябрьских выборах мэра Улан-Удэ.











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«Теперь, когда Мархаеву пророчат кресло мэра Улан-Удэ, стали появляться такие подробности, которые могут не просто подпортить уже и без того нечистую репутацию, а поставить крест на его карьере», - говорится в сюжете РЕН ТВ.Упоминается в сюжете кафе возле музея народов Забайкалья. Согласно данным базы СПАРК, кафе принадлежит жене и дочери Вячеслава Мархаева. Из выписки ЕГРН понятно, что земля под зданием — также собственность все тех же Федотовой Саяны и Ларисы Мархаевой. При этом участок расположен на территории, которая является объектом исторического наследия, отмечает РЕН ТВ.- Он всё делает из корыстных целей, — заявил бывший помощник сенатора Батодалай Багдаев.Личность Вячеслава Мархаева весьма противоречива. Экс-депутат Госдумы, заслуженный работник правоохранительных органов, почётный гражданин Бурятии. Однако известен он всё больше скандалами и громкими высказываниями, в том числе националистического толка, отмечает РЕН ТВ. В сюжете приводится известное высказывание Мархаева:«Бурятский государственный университет должен возглавлять представитель титульной нации. Человек, понимающий и знающий проблемы коренного населения».По скандальности не отстаёт от главы бурятского тейпа и молодое поколение, отмечает РЕН. Российским телезрителям показали известные кадры, на которых человек, очень похожий на депутата-коммуниста Леонтия Красовского, съедает протокол о вождении в нетрезвом виде. Видео было сделано 2 года назад, когда водитель был задержан сотрудниками полиции.«Впрочем, подобное поведение не мешает народному избраннику оставаться депутатом бурятского Хурала. Неудивительно, что на руководящих постах партии всё чаще оказываются приближенные члена Совета Федерации. Так, например, на должность зампредседателя была выбрана Екатерина Цыренова — руководитель научной работы дочери Вячеслава Мархаева. Красные депутаты уверяют: региональное отделение КПРФ уже давно превратилось в лавочку по продаже мандатов», - заявляется в сюжете РЕН ТВ.Мархаев не доработал до конца срок полномочий в республиканском хурале ради мандата депутата Госдумы РФ. Впоследствии отказался и от этого места ради кресла сенатора от родной ему Иркутской области.- Ничего не сделав, он вообще переметнулся в сенаторы Иркутской области. То есть Бурятия ему оказалось вообще ненужной ради должности сенатора, — отмечает член Общественной палаты Бурятии Беликто Дугаров.«Те, кто хорошо знаком с забайкальской политикой, хорошо знают, что своим креслом в сенате Мархаев обязан в том числе и иркутскому губернатору Сергею Левченко. Правда, как только губернаторский трон красного наместника стал шататься после череды громких коррупционных скандалов, связанных с незадекларированным особняком, воровством леса, срывом капитального ремонта лифтов, крупных пожаров и скандальной охоты, бурятский соратник быстро осознал: его дальнейшее пребывание в сенате под большим вопросом. И ожидаемо, что Мархаев выдернул чеку запасного парашюта: нацелился на хлебное место — кресло мэра Улан-Удэ», - заявляет РЕН ТВ.- То есть, если уходит Левченко, то это значит, скорее всего, Мархаев не будет сенатором. Вот и всё! А человек привык работать на высоком уровне, — прокомментировал бывший мэр Улан-Удэ Геннадий Айдаев.Сам Мархаев пока возможную смену рабочего места не комментирует. Общается через помощников.- Да, высока вероятность, что Вячеслав Михайлович будет кандидатом, — заявил помощник Мархаева Баир Цыренов.«В Улан-Удэ шутят: Мархаев решил спуститься с сенаторского кресла в мэрское, будто с небес на землю. Может быть, последнее и привлекает чиновника. Не исключено, что новый земельный надел скоро появится в его семейном бизнесе», - заключает РЕН ТВ.