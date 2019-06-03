15 инвесторов заявили желание стать его якорными резидентами
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в Правительство России проект постановления о создании территории опережающего развития в Забайкальском крае. О своём желании реализовать проекты в ТОР заявило 15 инвесторов.
В территорию опережающего развития могут войти 24 муниципальных района края, включая Читу. Создание ТОР «Забайкалье» обеспечит региону не менее 9 тысяч новых рабочих мест и привлечёт более 196 млрд. рублей частных инвестиций.
Среди поданных заявок: проект создания в крае крупного агропромышленного холдинга, строительство полигона ТКО и мусоросортировочного комплекса с глубокой переработкой отходов и производства продукции из вторичного сырья, строительство завода современного крупнопанельного домостроения, создание производства бронированных одноковшовых фронтальных погрузчиков с разнообразным навесным оборудованием, строительство и запуск линии по производству пеллет с последующим экспортом продукции в страны юго-восточной Азии, создание цехов по выпуску продуктов питания.
Ряд инвесторов планирует реализовать проекты в сфере горнодобычи: производство свинцово-цинкового и цинкового концентрата, строительство ГОКа для переработки полиметаллических руд, освоение Никольского месторождения со строительством конвейера и очистных сооружений, строительство и вывод на проектную производственную мощность горноперерабатывающеего предприятия на золоторудном месторождении. В рамках ТОР также планируется строительство модуля обогащения угля мелкого класса, строительство горно-перерабатывающего предприятия на базе Верхне-Алиинского и Мунгинского золоторудных месторождений, освоение Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, организация производства по добыче руды подземным способом на базе Уконинского месторождения, а также ряд других проектов. Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.
В Правительство России внесён проект о ТОР «Забайкалье»
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