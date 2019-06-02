Александр Иринчеев поздравил ТОС «Площадка» с Днём защиты детей





Участвовали девочки и мальчики, девушки и юноши в возрасте от 10 до 18 лет. Праздник собрал около 100 человек, включая болельщиков, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



Школьники соревновались в перетягивании каната, боролись на мешках, играли в шашки, также прошли соревнования по национальной борьбе. Победители получили призы от депутата Улан-Удэнского городского Совета по 8 избирательному округу Александра Иринчеева.



- Поздравляю вас, дорогие ребята, с окончанием учебного года. Хороших каникул, отдыхайте, занимайтесь спортом, набирайтесь сил! – пожелал депутат.



Особенно он отметил успехи борцов, которые значительно повысили свой уровень и провели яркие, напряженные поединки.