Штраф главе выписали за нарушения пожарной безопасности
Как выяснила проверка, проведённая Госпожнадзором, в сельском поселении Топкинское Бичурского района Бурятии нарушали требования пожарной безопасности. В отношении главы МО СП «Топкинское» был составлен протокол об административном правонарушении. Его оштрафовали на 6 тысяч рублей.
Однако глава села не согласился с решением и обратился в суд с жалобой.
- В ходе судебного разбирательства было установлено, что часть нарушений, указанных в постановлении инспектора устранены ещё до проведения проверки, то есть не нашли своего подтверждения в суде, – сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
В этой связи суд изменил постановление инспектора и назначил наказание в виде предупреждения.
Глава села в Бурятии смог обжаловать штраф
Власть, Фото:
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