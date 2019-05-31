Глава села в Бурятии смог обжаловать штраф

Штраф главе выписали за нарушения пожарной безопасности



Как выяснила проверка, проведённая Госпожнадзором, в сельском поселении Топкинское Бичурского района Бурятии нарушали требования пожарной безопасности. В отношении главы МО СП «Топкинское» был составлен протокол об административном правонарушении. Его оштрафовали на 6 тысяч рублей.



Однако глава села не согласился с решением и обратился в суд с жалобой.



- В ходе судебного разбирательства было установлено, что часть нарушений, указанных в постановлении инспектора устранены ещё до проведения проверки, то есть не нашли своего подтверждения в суде, – сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



В этой связи суд изменил постановление инспектора и назначил наказание в виде предупреждения.

