31 Мая

30 Мая

Популярное

В Бурятии районные власти не публиковали отчёты

В Бурятии районные власти не публиковали отчёты
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
По представлению прокуратуры Бичурского района устранены нарушения бюджетного законодательства

- Установлено, что в нарушение федерального законодательства районным управлением образования администрации МО «Бичурский район» на официальном сайте в сети «Интернет» – www.bus.gov.ru не размещены отчёты об исполнении муниципальных заданий четырех школ района за 2018 год, - сообщает прокуратура Бурятии.

Прокурор района внёс представление начальнику районного управления образования. Представление удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц. Сейчас отчёты об исполнении муниципальных заданий опубликованы в установленном законом порядке, уточнили в прокуратуре.


прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Игорь Шутенков ушёл с сессии горсовета к пострадавшим на батуте детям
Игорь Шутенков ушёл с сессии горсовета к пострадавшим на батуте детям
Власть, 30.05.2019
Он и ещё двое начальников из мэрии Улан-Удэ срочно выехали на место ЧП
Бурятия подписала соглашение со всероссийской федерацией самбо
Бурятия подписала соглашение со всероссийской федерацией самбо
Власть, 30.05.2019
Самбо в Бурятии занимаются более 1,5 тысяч человек
Глава Бурятии поедет на Петербургский экономический форум
Глава Бурятии поедет на Петербургский экономический форум
Власть, 30.05.2019
Международный форум состоится в начале июня
«Сань, ты же меня знаешь»: Любопытных не добавят с чат с главой Бурятии
«Сань, ты же меня знаешь»: Любопытных не добавят с чат с главой Бурятии
Власть, 30.05.2019
Появились скриншоты обсуждений из заработавшего в WhatsApp бизнес-чата с министрами и Алексеем Цыденовым
В Улан-Удэ озвучили итоги проверки скандального видео с укладкой асфальта
В Улан-Удэ озвучили итоги проверки скандального видео с укладкой асфальта
Власть, 30.05.2019
В мэрии заявили, что строители не укладывали асфальт прямо на песок
В Бурятии с нарушением провели закупки
В Бурятии с нарушением провели закупки
Власть, 30.05.2019
Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей 
В Улан-Удэ «единороссы» поселились рядом с журналистами
В Улан-Удэ «единороссы» поселились рядом с журналистами
Власть, 29.05.2019
Приёмная Дмитрия Медведева переехала в неожиданное место
В Бурятии появилась вторая резиденция главы
В Бурятии появилась вторая резиденция главы
Власть, 29.05.2019
Дом в Сотниково получил официальный статус
Доходы Игоря Шутенкова снизились
Доходы Игоря Шутенкова снизились
Власть, 28.05.2019
За 2018 год он задекларировал около 3,3 млн рублей
Японцам презентовали туризм на Байкале в Бурятии
Японцам презентовали туризм на Байкале в Бурятии
Власть, 28.05.2019
Министр туризма Бурятии участвовала в российско-японской конференции по туризму в Токио
Начальник отдела по туризму мэрии Улан-Удэ получил замечание
Начальник отдела по туризму мэрии Улан-Удэ получил замечание
Власть, 28.05.2019
Он не смог ответить, готов ли город к наплыву 20 тысяч паломников
Бурятский омбудсмен занималась проблемой меню в изоляторе
Бурятский омбудсмен занималась проблемой меню в изоляторе
Власть, 28.05.2019
МВД отреагировало на замечания Юлии Жамбаловой
Иркутского губернатора выпишут из больницы до конца недели
Иркутского губернатора выпишут из больницы до конца недели
Власть, 28.05.2019
Сергей Левченко обратился к врачам из-за болей в спине
В Забайкалье директор нацпарка обвиняется в мошенничестве
В Забайкалье директор нацпарка обвиняется в мошенничестве
Власть, 28.05.2019
Он незаконно заключил договор на крупную сумму 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Загрузка...
^