В Бурятии районные власти не публиковали отчёты

По представлению прокуратуры Бичурского района устранены нарушения бюджетного законодательства



- Установлено, что в нарушение федерального законодательства районным управлением образования администрации МО «Бичурский район» на официальном сайте в сети «Интернет» – www.bus.gov.ru не размещены отчёты об исполнении муниципальных заданий четырех школ района за 2018 год, - сообщает прокуратура Бурятии.



Прокурор района внёс представление начальнику районного управления образования. Представление удовлетворено, к дисциплинарной ответственности привлечено 5 должностных лиц. Сейчас отчёты об исполнении муниципальных заданий опубликованы в установленном законом порядке, уточнили в прокуратуре.







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