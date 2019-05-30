Самбо в Бурятии занимаются более 1,5 тысяч человек
Президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев сегодня прибыл в Бурятию. В республике он пробудет только один день, поэтому программа пребывания насыщена, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.
Сегодня утром было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Бурятии и всероссийской федерацией самбо. Документ подписали и.о. председателя правительства Бурятии Алексей Мишенин и президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Самбо в Бурятии занимается более 1,5 тысяч человек, это число ежегодно растёт.
- Сегодня мы находимся в Бурятии неспроста. Здесь существуют сильные традиции нашего вида спорта. Много из республики вышло чемпионов мира, спортсменов, которые представляют нашу страну на основных знаковых соревнованиях. Подписание соглашения - это дань уважения той работе, которая уже сделана. Мы сегодня просто узаконили отношения, - подчеркнул президент всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Федерация самбо Бурятии работает уже более 15 лет. За это время были воспитаны 1 заслуженный мастер спорта, 4 мастера спорта международного класса, 6 чемпионов мира, 5 чемпионов Европы и 5 чемпионов Азии.
Этим видом спорта в Бурятии занимаются не только в секциях и спортивных школах. В 2017 году был реализован проект «Самбо в школы», благодаря которому в 16 учебных заведениях Бурятии появились специализированные ковры для занятий самбо. Преемственным школьному проекту стал проект «Самбо в ВУЗы», в рамках которого сегодня президент всероссийской федерации самбо вручит сертификаты на ковры высшим учебным заведениям Бурятии.
Бурятия подписала соглашение со всероссийской федерацией самбо
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