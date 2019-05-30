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Глава Бурятии поедет на Петербургский экономический форум

Глава Бурятии поедет на Петербургский экономический форум
Власть,  Фото:Алексей Фишев
Международный форум состоится в начале июня

Глава Бурятии Алексей Цыденов примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Форум состоится 6 и 7 июня.

Накануне в режиме видеосвязи состоялось совещание по поводу подготовки к форуму, сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

- Планируется подписание пяти соглашений, около 10 встреч/переговоров с инвесторами. Возможность прямого диалога с зампредами/министрами федерального правительства, руководителями ведомств, владельцами крупных компаний, - уточнил Фишев.



Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится под патронатом президента России. В 2018 году форум посетили более 17 тысяч участников из 143 стран. В рамках форума было подписано 593 соглашения на общую сумму 2,625 триллиона рублей (не считая соглашений, сумма которых является коммерческой тайной).

В форуме-2018 приняли участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель международного валютного фонда Кристин Лагард.




глава Бурятии Алексей Цыденов форум
 
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