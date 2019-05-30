В Улан-Удэ озвучили итоги проверки скандального видео с укладкой асфальта

Депутат Народного Хурала Леонтий Красовский направил по данному поводу запрос в прокуратуру.«На видео отчётливо видно, что полотно укладывается без нижнего слоя лицевого полотна – «подушки», которая, в свою очередь, отвечает за устойчивость полотна к нагрузкам, осадкам и замораживанию (…) По данному факту прошу провести проверку, в случае подтверждения принять меры прокурорского реагирования», - говорится в запросе Красовского.