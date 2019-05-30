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В Улан-Удэ озвучили итоги проверки скандального видео с укладкой асфальта

В Улан-Удэ озвучили итоги проверки скандального видео с укладкой асфальта
Власть, 
В мэрии заявили, что строители не укладывали асфальт прямо на песок

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в соцсетях активно обсуждали видео «укладки асфальта прямо на песок». Странные дорожные работы запечатлели в своём дворе жители дома на улице Ринчино, 9. «В 102-м укладывают асфальт на песок! Деньги на ветер, ведь он до весны не протянет! Укладывают асфальт на песок, без подготовки», - прокомментировал председатель Молодёжной палаты при Улан-Удэнском городском Совете депутатов Антон Махов. 





Депутат Народного Хурала Леонтий Красовский направил по данному поводу запрос в прокуратуру.

«На видео отчётливо видно, что полотно укладывается без нижнего слоя лицевого полотна – «подушки», которая, в свою очередь, отвечает за устойчивость полотна к нагрузкам, осадкам и замораживанию (…) По данному факту прошу провести проверку, в случае подтверждения принять меры прокурорского реагирования», - говорится в запросе Красовского. 




В тот же день, 29 мая, в разное время несколько рабочих групп осмотрели объект, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

В том числе качество работ проверил лично Игорь Шпектор, председатель комиссии Общественной палаты РФ по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам. Была проведена вырубка асфальта, проверен состав гравийной смеси.

Итоги резюмировал и.о. председателя комитета городского хозяйства Александр Тюрюханов. Исходя из его слов, асфальт строители укладывали не «прямо на песок».

- Когда сделали две вырубки, выяснилось, что щебеночная подсыпка имеется в соответствии с необходимыми требованиями. Толщина асфальта на сегодня составляет 4 сантиметра. Подрядчику рекомендовано уложить ещё один слой асфальта, довести его до требуемых условиями контракта расчётных 6 сантиметров, - пояснил Александр Тюрюханов.

Работы по укладке дополнительного слоя будут проведены сегодня. Все 250 кв.м. придомовой территории в администрации Улан-Удэ пообещали «уложить качественным асфальтом под надзором ответственных сотрудников».

- Стоит отметить, что возникновения подобного инцидента можно было избежать, если бы подрядчик своевременно пригласил представителей заказчика на приемку скрытых работ, - заявили в мэрии города. 
дорожный ремонт
 
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