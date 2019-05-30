Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Как выяснила прокурорская проверка, в отделе образования администрации Баунтовского района Бурятии нарушали закон о закупках.
Установлено, что в 2018 году объём закупок для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика превысил установленный законом лимит на полмиллиона рублей.
Начальник отдела образования привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии с нарушением провели закупки
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Власть, 30.05.2019
Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей
Власть, 29.05.2019
Приёмная Дмитрия Медведева переехала в неожиданное место
Власть, 29.05.2019
Дом в Сотниково получил официальный статус
За 2018 год он задекларировал около 3,3 млн рублей
Министр туризма Бурятии участвовала в российско-японской конференции по туризму в Токио
Он не смог ответить, готов ли город к наплыву 20 тысяч паломников
МВД отреагировало на замечания Юлии Жамбаловой
Сергей Левченко обратился к врачам из-за болей в спине
Возбуждено уголовное дело о халатности
Он незаконно заключил договор на крупную сумму
Юрия Баданова всё-таки исключат из рядов депутатов горсовета
Минздрав подготовил законопроект, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли
Первым информацию выдал «Интерфакс»
Оказывается, уже существует группа в WhatsApp для властей республики и застройщиков
«Байкал-Daily» представляет предварительные итоги праймериз «Единой России» к выборам в горсовет