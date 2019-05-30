В Бурятии с нарушением провели закупки

Виновника оштрафовали на 30 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в отделе образования администрации Баунтовского района Бурятии нарушали закон о закупках.



Установлено, что в 2018 году объём закупок для обеспечения муниципальных нужд у единственного поставщика превысил установленный законом лимит на полмиллиона рублей.



Начальник отдела образования привлечена к административной ответственности и оштрафована на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.