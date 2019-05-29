Дом в Сотниково получил официальный статус
У главы Бурятии теперь официально две резиденции. Первая, как и раньше, в административном здании на улице Сухэ-Батор, 9. Здесь на первых двух этажах располагается Народный Хурал, а на четвёртом находятся рабочие кабинеты главы Бурятии.
Статус ещё одной официальной резиденции присвоен дому в селе Сотниково Иволгинского района, который находится в комплексе зданий №№ 23, 23А. Соответствующий указ глава Алексей Цыденов подписал 24 мая.
Новый статус позволит принимать делегации и должностные лица с учётом всех стандартов в резиденции главы в Сотниково.
Как сообщал «Байкал-Dailу», сам Алексей Цыденов по приезду в Бурятии сразу же отказался от жилья в Сотниково. Он предпочёл купить собственный дом, приобретя коттедж на Верхней Берёзовке в ипотеку на 10 лет.
В Бурятии появилась вторая резиденция главы
Власть, Фото:
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