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Начальник отдела по туризму мэрии Улан-Удэ получил замечание

Начальник отдела по туризму мэрии Улан-Удэ получил замечание
Власть,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он не смог ответить, готов ли город к наплыву 20 тысяч паломников

Начальник отдела по туризму мэрии Улан-Удэ Владислав Ефремов получил замечание о неготовности к совещанию от и. о. руководителя администрации Игоря Шутенкова.

Сегодня на планёрном совещании администрации города, при заслушивании отчёта о готовности к началу туристического сезона 2019 Ефремов не смог ответить на вопросы.

- Готов ли город принять 20 тысяч паломников на Посещение Калачакры, вы готовы принять гостей на фестиваль «Голос кочевника» и многие другие мероприятия? Какая нужна помощь? Какие стоят проблемы? В вашем докладе этого нет, - сделал замечание Игорь Шутенков.

На планерном совещании также отчитались руководители структурных подразделений о выполненных заданиях, кому ранее были даны поручения, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

Международный музыкальный фестиваль в формате world music «Голос кочевников» пройдёт в Ацагатской долине с 12 по 14 июля. В заключительный, третий день фестиваля выступит известный рокер Найк Борзов.

Учения Дуйнхор Ван 2019 - Посвящение Калачакра состоятся в Улан-Удэ с 6 по 21 июля. Учения даст Жадо Ринпоче по благословению лично Далай Ламы. Место проведения – Центральный стадион.

Мэрия Улан-Удэ
 
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