Бурятский омбудсмен занималась проблемой меню в изоляторе

МВД отреагировало на замечания Юлии Жамбаловой



Министерство внутренних дел по Бурятии приняло меры по рекомендации уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, которая ранее посетил изолятор временного содержания заиграевского ОМВД.



- В ходе посещения изолятора было установлено, что для обеспечения спецконтингента трёхразовым горячим питанием заключен госконтракт с Потребительским обществом Буркоопсоюза, однако недельное меню отсутствовало, - сообщает аппарат омбудсмена. – Причина в том, что ответственный за организацию питания человек находился на больничном. При этом горячие блюда доставлялись в изолятор.



В настоящее время для исключения подобных фактов на доске объявлений в изоляторе размещено план-меню, составленное на каждый день для каждой категории лиц в соответствии с нормами питания, а также меню-раскладка к каждому плану-меню.







