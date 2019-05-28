МВД отреагировало на замечания Юлии Жамбаловой
Министерство внутренних дел по Бурятии приняло меры по рекомендации уполномоченного по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, которая ранее посетил изолятор временного содержания заиграевского ОМВД.
- В ходе посещения изолятора было установлено, что для обеспечения спецконтингента трёхразовым горячим питанием заключен госконтракт с Потребительским обществом Буркоопсоюза, однако недельное меню отсутствовало, - сообщает аппарат омбудсмена. – Причина в том, что ответственный за организацию питания человек находился на больничном. При этом горячие блюда доставлялись в изолятор.
В настоящее время для исключения подобных фактов на доске объявлений в изоляторе размещено план-меню, составленное на каждый день для каждой категории лиц в соответствии с нормами питания, а также меню-раскладка к каждому плану-меню.
Бурятский омбудсмен занималась проблемой меню в изоляторе
Власть, Фото:
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