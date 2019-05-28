Сергей Левченко обратился к врачам из-за болей в спине
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, госпитализированный из-за болей в спине, будет выписан на этой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
- [Губернатор] чувствует себя хорошо. Выпишут на этой неделе, - сказал собеседник ТАСС.
Левченко обратился в больницу из-за болей, связанных с травмой спины.
Иркутского губернатора выпишут из больницы до конца недели
Власть, Фото:
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