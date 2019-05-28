Минимущества Иркутской области приняло недостроенные дома для сирот

- Застройщик выполнил работы, не соответствующие условиям и объемам, определенными государственными контрактами, проектно-сметной документации, тем самым снизив размер фактически понесенных затрат, - говорится в сообщении прокуратуры.











В Куйтунском районе Иркутской области приняли недостроенные жилые дома для детей-сирот. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ «Халатность», сообщили в пресс-служба областной прокуратуры.- При наличии незавершённых застройщиком работ, предусмотренных условиями государственных контрактов, с имеющимися нарушениями строительных норм и правил, администрация Куйтунского муниципального образования безосновательно выдала разрешения на ввод в эксплуатацию указанных многоквартирных домов. В свою очередь, заказчик работ – министерство имущественных отношений области без замечаний приняло недостроенные квартиры для дальнейшей их передачи детям-сиротам, - сообщает прокуратура Иркутской области.Нарушения требования действующего законодательства подтверждены заключениями специалистов государственного строительного надзора области и госпожнадзора.Кроме того, выяснилось, что строительство многоквартирных домов велось в отсутствие государственного строительного надзора.Сейчас застройщик уже начал работы по устранению допущенных в ходе строительства недостатков.В адрес министра имущественных отношений области внесено представление об устранении нарушений закона.Также прокуратура района проводит проверку законности подключения многоквартирных домов к тепловым и электрическим сетям, выполнения технических условий застройщиком.