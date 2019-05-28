Суд досрочно лишил полномочий улан-удэнского депутата





- Судом данное решение представительного органа местного самоуправления признано незаконным, – уточняют в прокуратуре.



Решение суда не вступило в законную силу.



Юрий Баданов впервые был избран в горсовет в 2014 году, он победил на одномандатном округе №19.



Баданов родился 11 февраля 1966 года в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии. В 1991 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Физика». С 1993 года – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Бин». С 1999 года – генеральный директор ООО «Бин». С 2008 года – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Бин» Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов обратился в горсовет с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата. Однако депутаты не прислушались и на сессии и отказались исключать из своих рядов Юрия Баданова. Против исключения Баданова проголосовали 15 человек, ещё шесть депутатов воздержались.- Судом данное решение представительного органа местного самоуправления признано незаконным, – уточняют в прокуратуре.Решение суда не вступило в законную силу.Юрий Баданов впервые был избран в горсовет в 2014 году, он победил на одномандатном округе №19.Баданов родился 11 февраля 1966 года в посёлке Селенгинск Кабанского района Бурятии. В 1991 году окончил Новосибирский государственный университет по специальности «Физика». С 1993 года – директор товарищества с ограниченной ответственностью «Бин». С 1999 года – генеральный директор ООО «Бин». С 2008 года – генеральный директор ООО «Управляющая компания «Бин»

Решением Советского районного суда Улан-Удэ удовлетворён иск прокуратуры республики о досрочном прекращении полномочий депутата Улан-Удэнского городского совета депутатов Юрия Баданова в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.- Основанием для предъявления иска явилось предоставление депутатом недостоверных сведений об имуществе за 2017 год. Депутат не указал сведения о принадлежащем ему на праве собственности нежилом помещении, об участии супруги в управлении тремя коммерческими организациями, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.