Минздрав подготовил законопроект, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли
В частности, предполагается, что при выпечке хлебобулочной продукции будет использоваться только йодированная соль. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.
- По поручению министра здравоохранения РФ, профессора Вероники Скворцовой нами вместе с экспертами в области эндокринологии был разработан проект федерального закона, предусматривающий поэтапное внедрение йодирования соли. Так, например, в качестве первого шага предусматривается использование йодированной соли при приготовлении хлебобулочных изделий. По заключению специалистов в области хлебопечения, это не только не ухудшает, но и улучшает многие свойства хлеба, не говоря уже о пользе в плане восполнения йода в рационе. Затем последовательно йодированная соль должна внедряться в промышленности и в быту, - цитирует замминистра РИА Новости.
Законопроект вводит сбалансированный механизм регулирования: там, где технологический процесс не позволяет приготовить продукт с йодированной солью, может быть использована нейодированная.
В СССР вся соль была йодированная.
Минздрав планирует ввести всеобщее йодирование пищевой соли
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