Первым информацию выдал «Интерфакс»
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона. Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации.
Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич в первое время после появления этой новости заявила: «У меня пока нет информации, госпитализирован он или нет, может быть». Её слова передаёт издание FlashSiberia.
Позже в пресс-службе администрации региона уже официально опровергли информацию о госпитализации Левченко. Губернатор находится в командировке в Москве, уточняет «МК-Байкал».
- С ним всё в порядке», - пояснили представители областного правительства.
Кстати, на свою страницу «Вконтакте» губернатор заходил сегодня в 13.50 часов.
Сергею Левченко 65 лет. Иркутскую область он возглавляет с 2015 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Интернет взорвала новость о «смерти» губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Практически сразу эту информацию официально опровергли. Сам Левченко заявил, что будет обращаться в МВД по данному факту. Позже ситуацию высмеяли в шоу «Вечерний Ургант».
СМИ сообщили о госпитализации губернатора Иркутской области, власти опровергли
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Первым информацию выдал «Интерфакс»
Оказывается, уже существует группа в WhatsApp для властей республики и застройщиков
«Байкал-Daily» представляет предварительные итоги праймериз «Единой России» к выборам в горсовет
Об этом заявили в областном правительстве
На председателя комитета районной администрации возбудили административное дело
Власть, 25.05.2019
В воскресенье в Улан-Удэ пройдёт предварительное голосование партии «Единой России» к сентябрьским выборам в горсовет
Власть, 24.05.2019
Алексей Цыденов озвучил некоторые итоги поездки в Сеул
Власть, 23.05.2019
Общая сумма задолженности превышает 12 млн
Власть, 23.05.2019
Он и его зам обвиняются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
В результате технической ошибки был нарушен порядок закупки работ
Права пожилой женщины были установлены после обращения к омбудсмену
Антон Виноградов собирается развивать несколько направлений
О подробностях рассказали представители Улан-Удэнского авиазавода
Лидером по доходам пока является прокурор Бурятии Галина Ковалёва
Должность получил бывший замминистра экономики Тимур Будаев