27 Мая

26 Мая

Популярное

СМИ сообщили о госпитализации губернатора Иркутской области, власти опровергли

СМИ сообщили о госпитализации губернатора Иркутской области, власти опровергли
Власть, 
Первым информацию выдал «Интерфакс»

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сотрудника аппарата правительства региона. Собеседник агентства не уточнил причину госпитализации.

Руководитель пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич в первое время после появления этой новости заявила: «У меня пока нет информации, госпитализирован он или нет, может быть». Её слова передаёт издание FlashSiberia.

Позже в пресс-службе администрации региона уже официально опровергли информацию о госпитализации Левченко. Губернатор находится в командировке в Москве, уточняет «МК-Байкал».

- С ним всё в порядке», - пояснили представители областного правительства.

Кстати, на свою страницу «Вконтакте» губернатор заходил сегодня в 13.50 часов.

Сергею Левченко 65 лет. Иркутскую область он возглавляет с 2015 года.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году Интернет взорвала новость о «смерти» губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Практически сразу эту информацию официально опровергли. Сам Левченко заявил, что будет обращаться в МВД по данному факту. Позже ситуацию высмеяли в шоу «Вечерний Ургант».
губернатор Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Глава Бурятии, министры и бизнесмены объединятся в группе в WhatsApp
Глава Бурятии, министры и бизнесмены объединятся в группе в WhatsApp
Власть, 27.05.2019
Оказывается, уже существует группа в WhatsApp для властей республики и застройщиков
На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ не обошлось без сюрпризов
На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ не обошлось без сюрпризов
Власть, 27.05.2019
«Байкал-Daily» представляет предварительные итоги праймериз «Единой России» к выборам в горсовет
Братск опаздывает с работами по комфортной городской среде
Братск опаздывает с работами по комфортной городской среде
Власть, 27.05.2019
Об этом заявили в областном правительстве
Глава Кижингинского района Бурятии получил представление прокуратуры
Глава Кижингинского района Бурятии получил представление прокуратуры
Власть, 27.05.2019
На председателя комитета районной администрации возбудили административное дело
На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ конкурс до 7 человек на место
На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ конкурс до 7 человек на место
Власть, 25.05.2019
В воскресенье в Улан-Удэ пройдёт предварительное голосование партии «Единой России» к сентябрьским выборам в горсовет
«Боюсь сглазить»: Глава Бурятии рассказал о планах корейских инвесторов
«Боюсь сглазить»: Глава Бурятии рассказал о планах корейских инвесторов
Власть, 24.05.2019
Алексей Цыденов озвучил некоторые итоги поездки в Сеул
Власти Аларского района Иркутской области накопили миллионные долги
Власти Аларского района Иркутской области накопили миллионные долги
Власть, 23.05.2019
Общая сумма задолженности превышает 12 млн  
Бывший министр сельского хозяйства Забайкальского края предстанет перед судом
Бывший министр сельского хозяйства Забайкальского края предстанет перед судом
Власть, 23.05.2019
Он и его зам обвиняются в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
Фонд капитального ремонта Бурятии признал ошибку
Фонд капитального ремонта Бурятии признал ошибку
Власть, 22.05.2019
В результате технической ошибки был нарушен порядок закупки работ
В Бурятии бывшему главе поселения не платили доплаты к пенсии
В Бурятии бывшему главе поселения не платили доплаты к пенсии
Власть, 22.05.2019
Права пожилой женщины были установлены после обращения к омбудсмену
Новый глава полпредства Бурятии поделился планами работы
Новый глава полпредства Бурятии поделился планами работы
Власть, 22.05.2019
Антон Виноградов собирается развивать несколько направлений
В Улан-Удэ раскрыли детали визита Анатолия Сердюкова
В Улан-Удэ раскрыли детали визита Анатолия Сердюкова
Власть, 22.05.2019
О подробностях рассказали представители Улан-Удэнского авиазавода
Главные правоохранители Бурятии раскрывают свои доходы
Главные правоохранители Бурятии раскрывают свои доходы
Власть, 22.05.2019
Лидером по доходам пока является прокурор Бурятии Галина Ковалёва
В Бурятии назначили директора «дочки» Корпорации развития Дальнего Востока
В Бурятии назначили директора «дочки» Корпорации развития Дальнего Востока
Власть, 22.05.2019
Должность получил бывший замминистра экономики Тимур Будаев

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Загрузка...
^