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На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ не обошлось без сюрпризов

На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ не обошлось без сюрпризов
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет предварительные итоги праймериз «Единой России» к выборам в горсовет

В воскресенье, 26 мая, состоялось предварительное голосование (праймериз) «Единой России», на котором определились кандидаты от партии на выборы в Улан-Удэнский горсовет депутатов в сентябре 2019 года. Голосование состоялось на 30 участках – именно столько одномандатных округов и мест в горсовете.

Явка составила 9,14 % избирателей - это 27 120 человек.

- На момент закрытия избирательных участков оргкомитетом по проведению предварительного голосования в Бурятии не зафиксировано ни одного факта нарушения процедуры голосования или неправомерных действий членов избирательных комиссий, - сообщили в пресс-службе Бурятского отделения «Единой России».

Официальные результаты праймериз озвучат к 17 часам, но уже известны предварительные результаты. Не обошлось без сюрпризов, вроде проигрышей нескольких действующих депутатов. В частности, депутат Александр Барданов проиграл предпринимателю Руслану Агееву, или гендиректор «Мир Бетона» Сергей Кавелик обошёл депутата Александра Тимофеева. Праймериз выигрывают сразу два представителя СМИ – гендиректор АТВ Дмитрий Турченюк обходит директора скандального «Эталон-С» Сергея Супоню, а гендиректор ООО «Байкалмедиаконсалтинг» Сергей Бурдиков при отсутствии сильных конкурентов выигрывает на округе в центре города.

Предварительные имена победителей:

- округ № 1 - Кавелин Сергей, гендиректор ООО «Мир бетона»;

- округ № 2 - Бредний Вадим, директор ООО «Компания Титан», действующий депутат;

- округ № 3 - Бальжинимаев Чимит, руководитель ИП «Бальжинимаев Чимит Валерьевич»

- округ № 4 - Бальжиров Саян, гендиректор ООО «Рэд Бокс»;

- округ № 5 - Белоусов Анатолий, директор Бурятского республиканского индустриального техникума, действующий депутат;

- округ № 6 - Иванов Василий, главный инженер ООО Строительно-производственная компания «Байкалстроймаркет»;

- округ № 7 - Турченюк Дмитрий, гендиректор ООО РА «Медиатор»;

- округ № 8 - Иринчеев Александр, первый заместитель мэра Улан-Удэ;

- округ № 9 - Родионов Алексей, пенсионер;

- округ № 10 - Мельников Александр, гендиректор ООО «Основной ресурс»;

- округ № 11 - Баракин Анатолий, начальник отдела кадров Улан-Удэнского авиазавода;

- округ № 12 - Сигачев Дмитрий, директор филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро», действующий депутат;

- округ № 13 - Цыремпилов Василий, директор по развитию - главный инженер ООО «Окна Столицы»;

- округ № 14 - Ильин Владимир, гендиректор ООО «Центр деловых инициатив «Партнер»;

- округ № 15 - Шагжитаров Валерий, руководитель ИП Шагжитаров Валерий Павлович, действующий депутат;

- округ № 16 - Бурдиков Сергей, гендиректор ООО «Байкалмедиаконсалтинг»;

- округ № 17 - Норбоева Долгор, председатель совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ, действующий депутат горсовета;

- округ № 18 - Пахомова Людмила, директор средней школы №35;

- округ № 19 - Лудупов Батор, директор средней школы №63;

- округ № 20 - Егоров Денис, гендиректор ООО «Перспектива Плюс»;

- округ № 21 - Тулонов Владимир, гендиректор ООО Жилищно-коммунальный сервис «Саяны», действующий депутат;

- округ № 22 - Путилин Дмитрий, гендиректор ООО «2ГИС» - Улан-Удэ», действующий депутат;

- округ № 23 - Агеев Руслан, руководитель ИП Агеев Руслан Алексеевич;

- округ № 24 - Сахнов Анатолий, заместитель гендиректора ООО «Абсолют-1», действующий депутат;

- округ № 25 - Гармаев Денис, гендиректор ООО «Корпорация Вкуса», действующий депутат;

- округ № 26 - Бадмаев Геннадий, управляющий ООО «Родной город»

- округ № 27 - Цыбиков Беликто, первый заместитель гендиректора ООО «ФАКТОР-АЗИЯ»;

- округ № 28 - Чагдуров Самбу, гендиректор ООО «Дримагро»;

- округ № 29 - Банзарон Андрей, директор ООО «РОСТ»;

- округ № 30 - Перепелица Анатолий, заместитель командира соединения войсковой части 32364.

Проигравшие, впрочем, могут двинуться на выборы в горсовет самовыдвиженцами.
праймериз Единая Россия
 
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