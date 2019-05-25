На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ конкурс до 7 человек на место

84 человека значатся в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России», на котором будут определены кандидаты от партии на выборы в Улан-Удэнский горсовет депутатов. Среди них большинство беспартийные (регламент позволяет принимать участие не только партийцам, но и беспартийным, а также сторонникам партии). Действующих депутатов в списке для голосования – 15.
Праймериз пройдут на 30 участках, которые повторяют собой одномандатные округа. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Победители голосования будут выдвинуты на сентябрьские выборы в горсовет от «Единой России».
Представляем полный список участников праймериз, который получился весьма разношёрстным.
Одномандатный избирательный округ №1
Кавелин Сергей, гендиректор ООО «Мир бетона»
Тимофеев Александр, гендиректор ООО «Электроснаб», действующий депутат горсовета
Чернинов Вячеслав, директор Республиканской кадетской школы-интерната
Одномандатный избирательный округ №2
Бредний Вадим, директор ООО «Компания Титан», действующий депутат горсовета
Пантелеев Виктор, гендиректор ООО «Комцентр»
Одномандатный избирательный округ №3
Бальжинимаев Чимит, руководитель ИП «Бальжинимаев Чимит Валерьевич»
Беляев Алексей, электромонтёр Улан-Удэнской дистанции гражданских сооружений филиала ОАО «РЖД»
Запханов Барас, студент
Тесленко Дмитрий, участковый терапевт городской поликлиник №6
Одномандатный избирательный округ №4
Бальжиров Саян, гендиректор ООО «Рэд Бокс»
Гармаев Андрей, директор ИП «А.Ю. Гармаев»
Никитин Владимир, юрисконсульт городской поликлиник №6
Одномандатный избирательный округ №5
Белоусов Анатолий, директор Бурятского республиканского индустриального техникума, действующий депутат
Еремина Элеонора, бригадир 5 разряда ООО «СК ДЕПО»
Одномандатный избирательный округ №6
Иванов Василий, главный инженер ООО Строительно-производственная компания «Байкалстроймаркет»
Молонова Анна, директор ООО «Сокол»
Молонова Ирина, гендиректор ООО «Консалт-Континент»
Одномандатный избирательный округ №7
Балданов Роберт, гендиректор ООО «Лингва»
Супоня Сергей, директор ООО «Эталон-С», действующий депутат
Турченюк Дмитрий, гендиректор ООО РА «Медиатор»
Одномандатный избирательный округ №8
Иринчеев Александр, первый заместитель мэра Улан-Удэ
Темников Олег, старший электромеханик Улан-Удэнского регионального центра связи – структурного подразделения Иркутской дирекции связи - структурного подразделения Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»
Цыденов Александр, гендиректор ООО «ЖКСК Западный»
Одномандатный избирательный округ №9
Малеваный Александр, водитель «СЕМЬЯ+»
Родионов Алексей,пенсионер
Одномандатный избирательный округ №10
Жамбалов Алдар, временно не работающий
Мельников Александр, гендиректор ООО «Основной ресурс»
Намжилон Тимур, исполнительный директор акционерного общества «МКС-Улан-Удэ»
Тынтуев Павел, слесарь по ремонту и обслуживанию промышленной вентиляции и отопления 4 разряда Улан-Удэнского авиазавода
Одномандатный избирательный округ №11
Баракин Анатолий, начальник отдела кадров Улан-Удэнского авиазавода
Баторова Татьяна, гендиректор ООО «ДрагМет»
Уюина Руфина, председатель автономной некоммерческой организации содействия эстетическому и нравственному воспитанию «Ая Ганга»
Одномандатный избирательный округ №12
Сигачёв Дмитрий, директор филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро», действующий депутат
Ханхараев Алексей, начальник группы подготовки производства в инженерно-авиационной службе Сибирского филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро»
Одномандатный избирательный округ №13
Викулин Александр, пенсионер, бывший депутат горсовета
Ербанов Виктор, директор ООО «Структура»
Цыремпилов Василий, директор по развитию - главный инженер ООО «Окна Столицы»
Одномандатный избирательный округ №14
Акимов Вячеслав, менеджер ООО «Актив»
Ильин Владимир, гендиректор ООО «Центр деловых инициатив «Партнер»
Сахно Артём, временно не работающий
Одномандатный избирательный округ №15
Бочеев Владимир, учитель истории и обществознания средней школы №4
Посохова Ольга, место работы не указано
Суворов Сергей, председатель садового некоммерческого товарищества «Сибиряк»
Шагжитаров Валерий, руководитель ИП Шагжитаров Валерий Павлович, действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №16
Бадмаев Владимир, студент
Бурдиков Сергей, гендиректор ООО «Байкалмедиаконсалтинг»
Цыренов Булат, место работы не указано
Одномандатный избирательный округ №17
Бодиев Борис, гендиректор ООО «СОВЕСТЬ»
Николаев Георгий, пенсионер
Норбоева Долгор, председатель совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ, действующий депутат горсовета
Одномандатный избирательный округ №18
Пахомова Людмила, директор средней школы №35
Федорова Любовь, учитель черчения средней школы №35
Одномандатный избирательный округ №19
Балданов Гунга, индивидуальный предприниматель
Лудупов Батор, директор средней школы №63
Одномандатный избирательный округ №20
Аверьянова Татьяна, гендиректор ООО «Русич-маркет»
Егоров Денис, гендиректор ООО «Перспектива Плюс»
Шагдуров Тимур, первый заместитель руководителя ООО «Здоровье Сибирское»
Одномандатный избирательный округ №21
Перфильев Александр, индивидуальный предприниматель
Тулонов Владимир, гендиректор ООО Жилищно-коммунальный сервис «Саяны», действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №22
Захаров Аюр, директор республиканской спортивной школы плавания
Путилин Дмитрий, гендиректор ООО «2ГИС» - Улан-Удэ», действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №23
Агеев Руслан, руководитель ИП Агеев Руслан Алексеевич
Барданов Александр, руководитель ООО «Байкал Далай», действующий депутат
Доржиев Баир, временно не работающий
Доржиев Саян, продавец ООО «ДНС Ритейл»
Одномандатный избирательный округ №24
Анонов Дмитрий, юрисконсульт ИП С.З. Нанзатова
Сахнов Анатолий, заместитель гендиректора ООО «Абсолют-1», действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №25
Гармаев Денис, гендиректор ООО «Корпорация Вкуса», действующий депутат
Золотарёв Дмитрий, временно не работающий
Одномандатный избирательный округ №26
Бадмаев Геннадий, управляющий ООО «Родной город»
Полосков Сергей, руководитель ИП Полосков С.В.
Одномандатный избирательный округ №27
Дмитриев Валерий, системный администратор ООО «РТ»
Цыбиков Беликто, первый заместитель гендиректора ООО «ФАКТОР-АЗИЯ»
Одномандатный избирательный округ №28
Амагыров Валерий, заместитель главного врача БСМП по взаимодействию со структурами гражданского общества, действующий депутат
Коржаев Дмитрий, директор ООО «Дикор»
Сагаев Наян, научный руководитель ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие»
Сибиряков Юрий, главный специалист службы технического заказчика Фонда капитального ремонта имущества в многоквартирных домах в Бурятии
Ткач Елена, место работы не указано
Чагдуров Самбу, гендиректор ООО «Дримагро»
Чимитов Арсалан, временно не работающий
Одномандатный избирательный округ №29
Банзарон Андрей, директор ООО «РОСТ»
Раднаев Доржи, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации интенсивной терапии №1 республиканской клинической больницы имени Семашко
Одномандатный избирательный округ №30
Перепелица Анатолий, заместитель командира соединения войсковой части 32364
Уварова Алёна, помощник солиста войсковой части 32364
Иринчеев Александр, первый заместитель мэра Улан-Удэ
Темников Олег, старший электромеханик Улан-Удэнского регионального центра связи – структурного подразделения Иркутской дирекции связи - структурного подразделения Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»
Цыденов Александр, гендиректор ООО «ЖКСК Западный»
Одномандатный избирательный округ №9
Малеваный Александр, водитель «СЕМЬЯ+»
Родионов Алексей,пенсионер
Одномандатный избирательный округ №10
Жамбалов Алдар, временно не работающий
Мельников Александр, гендиректор ООО «Основной ресурс»
Намжилон Тимур, исполнительный директор акционерного общества «МКС-Улан-Удэ»
Тынтуев Павел, слесарь по ремонту и обслуживанию промышленной вентиляции и отопления 4 разряда Улан-Удэнского авиазавода
Одномандатный избирательный округ №11
Баракин Анатолий, начальник отдела кадров Улан-Удэнского авиазавода
Баторова Татьяна, гендиректор ООО «ДрагМет»
Уюина Руфина, председатель автономной некоммерческой организации содействия эстетическому и нравственному воспитанию «Ая Ганга»
Одномандатный избирательный округ №12
Сигачёв Дмитрий, директор филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро», действующий депутат
Ханхараев Алексей, начальник группы подготовки производства в инженерно-авиационной службе Сибирского филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро»
Одномандатный избирательный округ №13
Викулин Александр, пенсионер, бывший депутат горсовета
Ербанов Виктор, директор ООО «Структура»
Цыремпилов Василий, директор по развитию - главный инженер ООО «Окна Столицы»
Одномандатный избирательный округ №14
Акимов Вячеслав, менеджер ООО «Актив»
Ильин Владимир, гендиректор ООО «Центр деловых инициатив «Партнер»
Сахно Артём, временно не работающий
Одномандатный избирательный округ №15
Бочеев Владимир, учитель истории и обществознания средней школы №4
Посохова Ольга, место работы не указано
Суворов Сергей, председатель садового некоммерческого товарищества «Сибиряк»
Шагжитаров Валерий, руководитель ИП Шагжитаров Валерий Павлович, действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №16
Бадмаев Владимир, студент
Бурдиков Сергей, гендиректор ООО «Байкалмедиаконсалтинг»
Цыренов Булат, место работы не указано
Одномандатный избирательный округ №17
Бодиев Борис, гендиректор ООО «СОВЕСТЬ»
Николаев Георгий, пенсионер
Норбоева Долгор, председатель совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ, действующий депутат горсовета
Одномандатный избирательный округ №18
Пахомова Людмила, директор средней школы №35
Федорова Любовь, учитель черчения средней школы №35
Одномандатный избирательный округ №19
Балданов Гунга, индивидуальный предприниматель
Лудупов Батор, директор средней школы №63
Одномандатный избирательный округ №20
Аверьянова Татьяна, гендиректор ООО «Русич-маркет»
Егоров Денис, гендиректор ООО «Перспектива Плюс»
Шагдуров Тимур, первый заместитель руководителя ООО «Здоровье Сибирское»
Одномандатный избирательный округ №21
Перфильев Александр, индивидуальный предприниматель
Тулонов Владимир, гендиректор ООО Жилищно-коммунальный сервис «Саяны», действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №22
Захаров Аюр, директор республиканской спортивной школы плавания
Путилин Дмитрий, гендиректор ООО «2ГИС» - Улан-Удэ», действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №23
Агеев Руслан, руководитель ИП Агеев Руслан Алексеевич
Барданов Александр, руководитель ООО «Байкал Далай», действующий депутат
Доржиев Баир, временно не работающий
Доржиев Саян, продавец ООО «ДНС Ритейл»
Одномандатный избирательный округ №24
Анонов Дмитрий, юрисконсульт ИП С.З. Нанзатова
Сахнов Анатолий, заместитель гендиректора ООО «Абсолют-1», действующий депутат
Одномандатный избирательный округ №25
Гармаев Денис, гендиректор ООО «Корпорация Вкуса», действующий депутат
Золотарёв Дмитрий, временно не работающий
Одномандатный избирательный округ №26
Бадмаев Геннадий, управляющий ООО «Родной город»
Полосков Сергей, руководитель ИП Полосков С.В.
Одномандатный избирательный округ №27
Дмитриев Валерий, системный администратор ООО «РТ»
Цыбиков Беликто, первый заместитель гендиректора ООО «ФАКТОР-АЗИЯ»
Одномандатный избирательный округ №28
Амагыров Валерий, заместитель главного врача БСМП по взаимодействию со структурами гражданского общества, действующий депутат
Коржаев Дмитрий, директор ООО «Дикор»
Сагаев Наян, научный руководитель ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие»
Сибиряков Юрий, главный специалист службы технического заказчика Фонда капитального ремонта имущества в многоквартирных домах в Бурятии
Ткач Елена, место работы не указано
Чагдуров Самбу, гендиректор ООО «Дримагро»
Чимитов Арсалан, временно не работающий
Одномандатный избирательный округ №29
Банзарон Андрей, директор ООО «РОСТ»
Раднаев Доржи, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации интенсивной терапии №1 республиканской клинической больницы имени Семашко
Одномандатный избирательный округ №30
Перепелица Анатолий, заместитель командира соединения войсковой части 32364
Уварова Алёна, помощник солиста войсковой части 32364