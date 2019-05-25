На праймериз «Единой России» в Улан-Удэ конкурс до 7 человек на место

Одномандатный избирательный округ №8



Иринчеев Александр, первый заместитель мэра Улан-Удэ

Темников Олег, старший электромеханик Улан-Удэнского регионального центра связи – структурного подразделения Иркутской дирекции связи - структурного подразделения Центральной станции связи - филиала ОАО «РЖД»

Цыденов Александр, гендиректор ООО «ЖКСК Западный»



Одномандатный избирательный округ №9



Малеваный Александр, водитель «СЕМЬЯ+»

Родионов Алексей,пенсионер



Одномандатный избирательный округ №10



Жамбалов Алдар, временно не работающий

Мельников Александр, гендиректор ООО «Основной ресурс»

Намжилон Тимур, исполнительный директор акционерного общества «МКС-Улан-Удэ»

Тынтуев Павел, слесарь по ремонту и обслуживанию промышленной вентиляции и отопления 4 разряда Улан-Удэнского авиазавода



Одномандатный избирательный округ №11



Баракин Анатолий, начальник отдела кадров Улан-Удэнского авиазавода

Баторова Татьяна, гендиректор ООО «ДрагМет»

Уюина Руфина, председатель автономной некоммерческой организации содействия эстетическому и нравственному воспитанию «Ая Ганга»



Одномандатный избирательный округ №12



Сигачёв Дмитрий, директор филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро», действующий депутат

Ханхараев Алексей, начальник группы подготовки производства в инженерно-авиационной службе Сибирского филиала ООО «Авиакомпания Сириус-Аэро»



Одномандатный избирательный округ №13



Викулин Александр, пенсионер, бывший депутат горсовета

Ербанов Виктор, директор ООО «Структура»

Цыремпилов Василий, директор по развитию - главный инженер ООО «Окна Столицы»



Одномандатный избирательный округ №14



Акимов Вячеслав, менеджер ООО «Актив»

Ильин Владимир, гендиректор ООО «Центр деловых инициатив «Партнер»

Сахно Артём, временно не работающий



Одномандатный избирательный округ №15



Бочеев Владимир, учитель истории и обществознания средней школы №4

Посохова Ольга, место работы не указано

Суворов Сергей, председатель садового некоммерческого товарищества «Сибиряк»

Шагжитаров Валерий, руководитель ИП Шагжитаров Валерий Павлович, действующий депутат



Одномандатный избирательный округ №16



Бадмаев Владимир, студент

Бурдиков Сергей, гендиректор ООО «Байкалмедиаконсалтинг»

Цыренов Булат, место работы не указано



Одномандатный избирательный округ №17



Бодиев Борис, гендиректор ООО «СОВЕСТЬ»

Николаев Георгий, пенсионер

Норбоева Долгор, председатель совета Бурятского республиканского союза потребительских обществ, действующий депутат горсовета



Одномандатный избирательный округ №18



Пахомова Людмила, директор средней школы №35

Федорова Любовь, учитель черчения средней школы №35



Одномандатный избирательный округ №19



Балданов Гунга, индивидуальный предприниматель

Лудупов Батор, директор средней школы №63



Одномандатный избирательный округ №20



Аверьянова Татьяна, гендиректор ООО «Русич-маркет»

Егоров Денис, гендиректор ООО «Перспектива Плюс»

Шагдуров Тимур, первый заместитель руководителя ООО «Здоровье Сибирское»



Одномандатный избирательный округ №21



Перфильев Александр, индивидуальный предприниматель

Тулонов Владимир, гендиректор ООО Жилищно-коммунальный сервис «Саяны», действующий депутат



Одномандатный избирательный округ №22



Захаров Аюр, директор республиканской спортивной школы плавания

Путилин Дмитрий, гендиректор ООО «2ГИС» - Улан-Удэ», действующий депутат



Одномандатный избирательный округ №23



Агеев Руслан, руководитель ИП Агеев Руслан Алексеевич

Барданов Александр, руководитель ООО «Байкал Далай», действующий депутат

Доржиев Баир, временно не работающий

Доржиев Саян, продавец ООО «ДНС Ритейл»



Одномандатный избирательный округ №24



Анонов Дмитрий, юрисконсульт ИП С.З. Нанзатова

Сахнов Анатолий, заместитель гендиректора ООО «Абсолют-1», действующий депутат



Одномандатный избирательный округ №25



Гармаев Денис, гендиректор ООО «Корпорация Вкуса», действующий депутат

Золотарёв Дмитрий, временно не работающий



Одномандатный избирательный округ №26



Бадмаев Геннадий, управляющий ООО «Родной город»

Полосков Сергей, руководитель ИП Полосков С.В.



Одномандатный избирательный округ №27



Дмитриев Валерий, системный администратор ООО «РТ»

Цыбиков Беликто, первый заместитель гендиректора ООО «ФАКТОР-АЗИЯ»



Одномандатный избирательный округ №28



Амагыров Валерий, заместитель главного врача БСМП по взаимодействию со структурами гражданского общества, действующий депутат

Коржаев Дмитрий, директор ООО «Дикор»

Сагаев Наян, научный руководитель ГАУ ДО РБ «Ресурсный центр художественного и технического творчества «Созвездие»

Сибиряков Юрий, главный специалист службы технического заказчика Фонда капитального ремонта имущества в многоквартирных домах в Бурятии

Ткач Елена, место работы не указано

Чагдуров Самбу, гендиректор ООО «Дримагро»

Чимитов Арсалан, временно не работающий



Одномандатный избирательный округ №29



Банзарон Андрей, директор ООО «РОСТ»

Раднаев Доржи, анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации интенсивной терапии №1 республиканской клинической больницы имени Семашко



Одномандатный избирательный округ №30



Перепелица Анатолий, заместитель командира соединения войсковой части 32364

Уварова Алёна, помощник солиста войсковой части 32364



















84 человека значатся в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России», на котором будут определены кандидаты от партии на выборы в Улан-Удэнский горсовет депутатов. Среди них большинство беспартийные (регламент позволяет принимать участие не только партийцам, но и беспартийным, а также сторонникам партии). Действующих депутатов в списке для голосования – 15.Праймериз пройдут на 30 участках, которые повторяют собой одномандатные округа. Участки будут работать с 8 утра до 8 вечера. Победители голосования будут выдвинуты на сентябрьские выборы в горсовет от «Единой России».Представляем полный список участников праймериз, который получился весьма разношёрстным.Кавелин Сергей, гендиректор ООО «Мир бетона»Тимофеев Александр, гендиректор ООО «Электроснаб», действующий депутат горсоветаЧернинов Вячеслав, директор Республиканской кадетской школы-интернатаБредний Вадим, директор ООО «Компания Титан», действующий депутат горсоветаПантелеев Виктор, гендиректор ООО «Комцентр»Бальжинимаев Чимит, руководитель ИП «Бальжинимаев Чимит Валерьевич»Беляев Алексей, электромонтёр Улан-Удэнской дистанции гражданских сооружений филиала ОАО «РЖД»Запханов Барас, студентТесленко Дмитрий, участковый терапевт городской поликлиник №6Бальжиров Саян, гендиректор ООО «Рэд Бокс»Гармаев Андрей, директор ИП «А.Ю. Гармаев»Никитин Владимир, юрисконсульт городской поликлиник №6Белоусов Анатолий, директор Бурятского республиканского индустриального техникума, действующий депутатЕремина Элеонора, бригадир 5 разряда ООО «СК ДЕПО»Иванов Василий, главный инженер ООО Строительно-производственная компания «Байкалстроймаркет»Молонова Анна, директор ООО «Сокол»Молонова Ирина, гендиректор ООО «Консалт-Континент»Балданов Роберт, гендиректор ООО «Лингва»Супоня Сергей, директор ООО «Эталон-С», действующий депутатТурченюк Дмитрий, гендиректор ООО РА «Медиатор»