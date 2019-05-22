В Забайкалье появились два новых министерства

Власти обещают, что количество чиновников не вырастет



Министерство территориального развития Забайкальского ликвидировано. Взамен него созданы два новых министерства.



Новое министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта займётся архитектурной и градостроительной деятельностью, административно-территориальным устройством. Также новое министерство будет заниматься использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности, обеспечением безопасности дорожного движения, транспортным обслуживанием населения.



Второе новое министерство жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи, в свою очередь, будет курировать вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, государственного регулирования и контроля в электроэнергетике, информационных технологий и защиты информации, связи. Кроме этого, специалисты нового министерства будут регулировать жилищные отношения (за исключением государственного контроля), отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг, содействовать реформированию жилищно-коммунального хозяйства.



В настоящее время министерство территориального развития завершает организационные, финансовые, материально-технические формальности, связанные с разделением структуры.



Руководителем министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края уже назначен Алексей Гончаров.



Оба новых министерства останутся в пределах штатной численности бывшего министерства территориального развития. Увеличения финансовых затрат в связи с разделением не предполагается, сообщили в пресс-службе правительства края.



