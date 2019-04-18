Прокуратура Забайкальского края признала эффективность работы контролирующих органов в сфере оборота древесины неадекватной

Прежде всего отмечены недостатки в деятельности краевого Министерства природных ресурсов и его подведомственных учреждений



В Чите под председательством прокурора Забайкальского края Василия Войкина прошло заседание коллегии, на котором рассмотрены результаты проверки соблюдения органами власти и контроля, субъектами лесопользования, требований законодательства о противодействии незаконному обороту древесины, в том числе в деятельности лесоприёмных пунктов, владельцам которых не предоставлялось право пользования участками лесного фонда, и состояние прокурорского надзора в этой сфере.



С основным докладом по данному вопросу выступил и.о. начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства Алексей Филиппов, который отметил, что несмотря на принимаемые меры, эффективность работы контролирующих органов, прежде всего Министерства природных ресурсов Забайкальского края и его подведомственных учреждений, в борьбе с лесными нарушениями остается неадекватной складывающейся обстановке. Ими недостаточно используются полномочия по выявлению и пресечению нарушений, их профилактике, не контролируется реальное устранение нарушений, редко инициируется уголовное преследование, не обеспечивается должное взаимодействие с правоохранительными органами.



В частности, в рамках контроля за деятельностью лесопользователей и владельцев пунктов приёма и отгрузки древесины за 2018 год по результатам проверок региональное Минприроды возбудило более трёх тысяч дел об административных правонарушениях, в связи с чем наложено штрафов на сумму 255 млн. рублей. По результатам совместных с УМВД России по Забайкальскому краю возбуждено 27 уголовных дел по незаконной рубке лесных насаждений, а совместно с Забайкальским ЛУ МВД на транспорте выявлено 37 преступлений в сфере лесопользования, в том числе 17 уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды древесины.



Однако две трети от всех постановлений о наложении административных штрафов на сумму 209 млн. рублей вынесены Минприроды в отношении ООО «Лик», деятельность которого прекращена, в связи с чем штрафы не уплачены. Охват проверками иных лесопользователей и лесоприёмных пунктов низкий, проверки зачастую неэффективны, передаёт информацию и.о. начальника управления сайт прокуратуры Забайкальского края.

