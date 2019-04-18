В Бурятии по решению суда в селе появилась электросирена

В селе Пестерево установили систему звукового оповещения населения



В Бурятии под контролем судебных приставов установили звуковую сигнализацию для оповещения людей о чрезвычайных ситуациях в селе Пестерево Трабагатайского района. С таким требованием в суд в интересах жителей села обратился прокурор района, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



После судебного решения муниципалитет заключил договор об оказании услуг по установке системы с ООО «Специндустрия».



- По заданию заказчика компания установила на здание по улице Кирова, 60 систему местного оповещения марки С-40, подключив её предварительно к электроснабжению. На сегодняшний день электросирена готова к эксплуатации, - комментирует Вячеслав Рожков, начальник Тарбагатайского районного отдела управления ФССП России по Бурятии.



Установленная система предназначена для подачи звуковых сигналов на открытых пространствах и оповещения населения во время чрезвычайных ситуаций. В момент работы сирена издает звуковые сигналы в течение 40 секунд с периодичностью каждые 15 секунд. Электросирена имеет три высокопрочные защитные крышки из стеклопластика для защиты от термических осадков и защитные сетки.



