Минздрав России приехал проверять медиков Бурятии

В Улан-Удэ Минздрав России проверил работу поликлиник и центра медпрофилактики



В рамках рабочего визита в Бурятию комиссия Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России проверили работу городских поликлиник № 1, №2, Республиканского центра медицинской профилактики. Гостям также показали региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Вчера состоялась встреча с руководством Бурятского государственного университета.



Комиссия ознакомилась с работой учреждений, участники встреч обсудили перспективы и возможности сотрудничества в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, хронических респираторных болезней и т.д. Речь, в частности, шла о проведении массовых профилактических мероприятий, развитии «бережливых» технологий в организации первичной медико-санитарной помощи населению, включая работу участковой службы. Особенно гости были впечатлены посещением Регионального сосудистого центра.



- В Бурятии много сделано для комфорта: в поликлиниках, где мы были, уютно. Особенно развитие ощущается в республиканской больнице. Вам не надо далеко ехать, у вас есть свои хорошо подготовленные специалисты! Внедрена система менеджмента качества. В целом, со всеми руководителями мы обсудили больные точки, и достигнуты договоренности о сотрудничестве, – сказал Руководитель комиссии Владимир Егоров на совещании в Минздраве Бурятии. Коллегу поддержала руководитель группы по разработке и реализации профильных образовательных программ Регина Поверина. Она призвала главных врачей медицинских организаций первичного звена усилить работу по проведению профилактических осмотров, сообщает Министерство здравоохранения Республики Бурятия.

