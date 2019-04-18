В Улан-Удэ Минздрав России проверил работу поликлиник и центра медпрофилактики
В рамках рабочего визита в Бурятию комиссия Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России проверили работу городских поликлиник № 1, №2, Республиканского центра медицинской профилактики. Гостям также показали региональный сосудистый центр Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко. Вчера состоялась встреча с руководством Бурятского государственного университета.
Комиссия ознакомилась с работой учреждений, участники встреч обсудили перспективы и возможности сотрудничества в области профилактики хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, хронических респираторных болезней и т.д. Речь, в частности, шла о проведении массовых профилактических мероприятий, развитии «бережливых» технологий в организации первичной медико-санитарной помощи населению, включая работу участковой службы. Особенно гости были впечатлены посещением Регионального сосудистого центра.
- В Бурятии много сделано для комфорта: в поликлиниках, где мы были, уютно. Особенно развитие ощущается в республиканской больнице. Вам не надо далеко ехать, у вас есть свои хорошо подготовленные специалисты! Внедрена система менеджмента качества. В целом, со всеми руководителями мы обсудили больные точки, и достигнуты договоренности о сотрудничестве, – сказал Руководитель комиссии Владимир Егоров на совещании в Минздраве Бурятии. Коллегу поддержала руководитель группы по разработке и реализации профильных образовательных программ Регина Поверина. Она призвала главных врачей медицинских организаций первичного звена усилить работу по проведению профилактических осмотров, сообщает Министерство здравоохранения Республики Бурятия.
Минздрав России приехал проверять медиков Бурятии
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