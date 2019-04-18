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В Бурятии на благоустройство территорий потратят 306 млн. рублей

В Бурятии на благоустройство территорий потратят 306 млн. рублей
Власть,  Фото:pixabay.com
В районы будут направлены первые средства по нацпроекту «Жильё и городская среда»

Минстрой РБ заключил соглашения с районами Бурятии, городами Улан-Удэ и Северобайкальск на общую сумму в 306 млн. рублей на благоустройство территорий. Средства на исполнение муниципальных программ формирования современной городской среды – первые бюджетные деньги, которые будут направлены в районы по нацпроекту «Жильё и городская среда».

Так в Кяхтинском районе в этом году на улучшение внешнего облика дворов, скверов и парков поступит более 11 млн. рублей. В поселке Наушки оборудуют сквер «Здоровье» с волейбольной площадкой и уличными тренажёрами. В селе Усть-Кяхта возле построенной в прошлом году хоккейной площадки появится теплая раздевалка, где также будет храниться спортивный инвентарь.

Кабанский район получит на благоустройство более 25 млн. рублей. Жителей поселка Селенгинск обрадует появление велопарка с памп-треком. В селе Кабанск начнётся благоустройство центральной площади, где планируется отреставрировать памятник Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Его облицуют керамогранитом, изготовят постамент, на котором установят фигурные стенды в виде стилизованной звезды с креплением под ордена и цифры 1941-1945 с георгиевской ленточкой с имитацией бронзы и мозаики.

В городе Северобайкальск продолжится благоустройство парка, который занимает порядка 13 гектар. Там появится скейт-площадка, ещё одна зона с детскими игровыми комплексами. Причём, для удобства жителей она расположится рядом с новостройками. Всего город получит на благоустройство в этом году более 11 млн. рублей.

Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Бурятии реализовываются три федеральных проекта: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объём средств на реализацию нацпроекта составит более 4 млрд. рублей.

Непосредственно на проект «Формирование комфортной городской среды» поступит более 1,5 млрд. рублей. На них будут благоустроены 311 общественных пространств и более 1000 дворов, сообщает Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
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