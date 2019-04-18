В Бурятии на благоустройство территорий потратят 306 млн. рублей

В районы будут направлены первые средства по нацпроекту «Жильё и городская среда»
Минстрой РБ заключил соглашения с районами Бурятии, городами Улан-Удэ и Северобайкальск на общую сумму в 306 млн. рублей на благоустройство территорий. Средства на исполнение муниципальных программ формирования современной городской среды – первые бюджетные деньги, которые будут направлены в районы по нацпроекту «Жильё и городская среда».
Так в Кяхтинском районе в этом году на улучшение внешнего облика дворов, скверов и парков поступит более 11 млн. рублей. В поселке Наушки оборудуют сквер «Здоровье» с волейбольной площадкой и уличными тренажёрами. В селе Усть-Кяхта возле построенной в прошлом году хоккейной площадки появится теплая раздевалка, где также будет храниться спортивный инвентарь.
Кабанский район получит на благоустройство более 25 млн. рублей. Жителей поселка Селенгинск обрадует появление велопарка с памп-треком. В селе Кабанск начнётся благоустройство центральной площади, где планируется отреставрировать памятник Воинам-землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Его облицуют керамогранитом, изготовят постамент, на котором установят фигурные стенды в виде стилизованной звезды с креплением под ордена и цифры 1941-1945 с георгиевской ленточкой с имитацией бронзы и мозаики.
В городе Северобайкальск продолжится благоустройство парка, который занимает порядка 13 гектар. Там появится скейт-площадка, ещё одна зона с детскими игровыми комплексами. Причём, для удобства жителей она расположится рядом с новостройками. Всего город получит на благоустройство в этом году более 11 млн. рублей.
Напомним, в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Бурятии реализовываются три федеральных проекта: «Жильё», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объём средств на реализацию нацпроекта составит более 4 млрд. рублей.
Непосредственно на проект «Формирование комфортной городской среды» поступит более 1,5 млрд. рублей. На них будут благоустроены 311 общественных пространств и более 1000 дворов, сообщает Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.
В Бурятии на благоустройство территорий потратят 306 млн. рублей
Власть, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Улан-Удэ Минздрав России проверил работу поликлиник и центра медпрофилактики
Прокуратура Забайкальского края признала эффективность работы контролирующих органов в сфере оборота древесины неадекватной
Прежде всего отмечены недостатки в деятельности краевого Министерства природных ресурсов и его подведомственных учреждений
В районы будут направлены первые средства по нацпроекту «Жильё и городская среда»
Теперь в Бурятии ждут роста числа иностранных туристов
Он стал заслуженным землеустроителем
Все заместители председателя правительства Бурятии раскрыли свои доходы за 2018 год
В селе Пестерево установили систему звукового оповещения населения
На очереди медучреждения Читы и Хилка
Республика представила заявку в Нацпрограмму развития дальнего Востока
В Бурятии объявили конкурс на должность замминистра строительства
Владимир Уваров уходит «по собственному»
Вероятность того, что лидеры России и Северной Кореи встретятся в Улан-Удэ, обсуждали зимой
Такой закон принят в десяти регионах
Власть, 16.04.2019
И.о. мэра и заместитель мэра Улан-Удэ отчитались о своих доходах
Власть, 16.04.2019
Бурятия присоединилась ко всероссийской «мусорной» акции