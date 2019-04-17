В Бурятии объявили конкурс на должность замминистра строительства
Правительство Бурятии объявило конкурс на вакантную должность заместителя министра строительства и модернизации ЖКК Бурятии по вопросам ЖКХ.
Квалификационные требования к образованию: высшее образование, не ниже уровня специалитета, магистратуры.
Среди требований к будущему замминистра строительства – не менее четырёх лет стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, знание необходимых федеральных и региональных законов, кодексов. Он должен уметь эффективно планировать деятельность; организовывать работу подчиненных; контролировать выполнение поставленных задач; вести деловые переговоры, работать в стрессовых условиях и т.д.
Примерный же размер денежного содержания: от 96000 до 105000 тыс. рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале апреля по собственному желанию уволился с поста замминистра строительства республики Сергей Банников. Он занимал эту должность около четырёх лет.
Сейчас у министра строительства Бурятии только один действующий заместитель вместо трёх положенных. Ещё один замминистра Сергей Рыбальченко находится в СИЗО по подозрению в превышении должностных полномочий с «сиротскими домами».
Замминистру строительства Бурятии предлагают до 105 тысяч в месяц
Власть, Фото:
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