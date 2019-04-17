Более 190 млрд. рублей просит Бурятия у Минвостокразвития на соцпроекты

Республика представила заявку в Нацпрограмму развития дальнего Востока



Бурятия представила в Минвостокразвития социальный раздел в Нацпрограмму развития дальнего Востока до 2025 года. Общая сумма проектов, включенных в заявку от республики, превышает 190 млрд. рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономики Республики Бурятия.



В области здравоохранения в программу были включены мероприятия по строительству 40 новых ФАПов и амбулаторий, капитальному ремонту 52 лечебных учреждений, приобретению более 4 тысяч единиц медицинского оборудования, 130 автомобилей скорой помощи.



В сфере образования это строительство и реконструкция 15 детских садов, строительство 47 и капремонт 108 школ, ремонт 62 учреждений среднего профессионального образования и 15 общежитий, строительство центра поддержки талантливых детей, круглогодичного центра отдыха и оздоровления детей «Артек» на Байкале.



В сфере культуры строительство и капремонт 338 объектов, финансирование фестивалей, выставок и гастролей творческих коллективов. Отдельно запланированы средства, чтобы дети, живущие в отдаленных местностях, могли посетить объекты культуры.



В области спорта предложены мероприятия по строительству и капремонту 180 объектов, выделение средств на участие спортсменов из Бурятии в соревнованиях межрегионального и всероссийского уровня, проведение крупных спортивных мероприятий в Бурятии.



Также в социальный раздел включены предложения по строительству и реконструкции 485 объектов коммунальной инфраструктуры, благоустройству более 700 дворов, ликвидации ветхого и аварийного жилья.



Для поддержки молодых семей и семей с детьми предусмотрены выплаты при рождении 1 и 2 ребенка, для улучшения жилищных условий – «дальневосточная ипотека» с процентной ставкой не более 5%, а для семей, имеющих двух и более детей, предполагается снижение ставки до 2% в год. Также для многодетных семей предусмотрены сертификаты для санаторно-курортного лечения, а при рождении 5 ребенка – предоставление «семейного» автомобиля.



В числе прочего запланированы мероприятия по строительству и реконструкции очистных сооружений, ликвидации несанкционированных свалок, ремонту автомобильных дорог и мостов, обновлению подвижного состава для пассажирских перевозок, субсидированию авиаперевозок, в том числе и на местных авиалиниях.



По словам министра экономики Бурятии Александра Бардалеева, какие из мероприятий точно войдут в Нацпрограмму развития дальнего Востока станет известно к осени 2019 года.

