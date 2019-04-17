В Улан-Удэнском горсовете на одного депутата станет меньше

Владимир Уваров уходит «по собственному»
Командир войсковой части 54341 Владимир Уваров досрочно сложит полномочия улан-удэнского депутата. Он написал заявление об отставке по собственному желанию.
Вопрос об исключении Уварова из своих рядов Улан-Удэнский горсовет депутатов рассмотрит на ближайшей сессии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой сессии горсовета депутаты не стали снимать полномочия с Юрия Баданова. Соответствующее требование в горсовет направил глава Бурятии Алексей Цыденов в связи с выявленными недостоверными сведениями в декларации о доходах депутата. Несмотря на то, что путь в таком случае только один – досрочная потеря депутатского мандата, горсовет Баданова оставил.
Справка:
Владимир Уваров избрался в горсовет по 30-му одномандатному округу, куда в том числе входят войсковые части Соснового Бора и Звёздного.
Родился 5 августа 1973 года в посёлке Яшалта Республики Калмыкия. В 1997 году окончил Ростовское высшие военное командно-инженерное училище РВСН по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».
С 2012 года – командир в/ч 54341.
Награждён медалями «За отличие в военной службе» II и III степени, медалью «За воинскую доблесть» I и II степени, а также медалью им. Ю. Гагарина.
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