Такой закон принят в десяти регионах
Парламент Карачаево-Черкесии принял закон о запрете продажи электронных сигарет несовершеннолетним, сообщает ТАСС.
«Депутатский корпус рассмотрел проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об ограничении на территории Карачаево-Черкесской Республики розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина» и о внесении изменений в закон Карачаево-Черкесской Республики «Об административных правонарушениях». Депутаты одобрили законопроект в двух чтениях», - говорится в сообщении парламента.
Согласно закону, штрафы за торговлю электронными сигаретами для физических лиц составят от 3 000 до 5 000 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы от 10 000 до 20 000 рублей, юридические - от 30 000 до 50 000 рублей.
Карачаево-Черкесская Республика вошла в десятку регионов РФ, в которых на законодательном уровне запретили продажу вейпов несовершеннолетним, уточняет ТАСС.
Также в списке - Московская, Ростовская, Астраханская области, Санкт-Петербург, Бурятия, Удмуртия, Вологодская, Пензенская и Оренбургская области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии аналогичный закон был принят осенью 2017 года.
В Карачаево-Черкесии вслед за Бурятией запретили продавать вейпы детям
Власть, Фото:
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