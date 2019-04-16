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Питерские единороссы получили посылку с мусором из Бурятии

Питерские единороссы получили посылку с мусором из Бурятии
Власть, 
Бурятия присоединилась ко всероссийской «мусорной» акции

Молодые коммунисты Бурятии отправили посылку с мусором для питерских единороссов. Таким образом они присоединились к всероссийской акции поддержки ленинградских активистов комсомола.



8 апреля, активисты ленинградского комсомола были задержаны во время визита в общественную приёмную партии «Единая Россия». Активисты пришли туда, чтоб передать коробки мусора. На коробках было написано: «За вашу работу», «Подарки, которые вы заслужили» и «Денег нет, но вы держитесь». Таким образом молодые люди протестовали против тарифов на вывоз мусора, пенсионной реформы и повышения НДС.

Двум участникам акции дали 7 и 9 суток ареста, одному присудили 40 часам работ. Позже Ленинградское отделение ЛКСМ РФ обжаловало решение суда, и молодые люди были отпущены из-под ареста.

- В знак протеста против действий полиции, «единороссов», судебной системы комсомольцы со всех регионов страны отправляют коробки с мусором в Санкт-Петербургское отделение партии «Единая Россия», - сообщается на официальной странице Ленинского комсомола России в «Вконтакте».

К протестной акции уже присоединились коммунисты и комсомольцы Карелии, Алтайского края, Белгорода, Приморского края, Хакассии, Астрахани.
мусор Единая Россия
 
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