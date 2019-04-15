Глава Бурятии опубликовал «таинственный» пост в Facebook
Сегодня ранним утром глава Бурятии Алексей Цыденов оставил небольшой пост в Facebook, где вновь посетовал на нехватку времени.
«Уважаемые земляки, давно не писал про работу. Хотел написать, как в Москву и Владивосток летаю. Как трудно всё дается. Как много проблем, которые хотелось бы решить прямо сейчас. Как постоянно не хватает времени, все срочно. И по районам проехать не могу. Ну и всё такое подобное. Хотел, но не буду. Получается как будто сочувствия ищу или оправдания. А надо просто работать. Как девиз у ВДВ?: «Никто кроме нас!» - написал Алексей Цыденов.
Запись появилась на его странице около 6 часов утра по улан-удэнскому времени.
«Завтра, вернее уже сегодня, понедельник! Никто за нас нам ничего не сделает, только мы сами! Никто кроме нас! P.S. Как то пафосно получилось. В общем не расслабляемся - работаем!» - добавил глава.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой неделе Алексей Цыденов работал на совещании под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, посвящённом ценообразованию на строительные материалы и оборудование.
Ранее глава Бурятии уже не раз сетовал на нехватку времени. Известно, что глава работает и по выходным, и по праздникам, и постоянно задерживается на рабочем месте допоздна. «Не помешал бы ещё один день в неделю, и ещё один час в сутки», - шутил Цыденов на последней своей пресс-конференции.
Алексей Цыденов: «Хотел написать о трудностях, но не буду»
Власть, Фото:
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