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По инициативе главы Бурятии власти России озаботились ценами на битум

По инициативе главы Бурятии власти России озаботились ценами на битум
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева

12 апреля в резиденции Горки состоялось совещание под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, посвящённое ценообразованию на материалы и оборудование, используемые в строительном комплексе. В совещании принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщили в пресс-службе правительства республики.

По итогам совещания председатель правительства РФ поручил разработать комплекс мер, который позволит избежать необоснованного роста цен на материалы и оборудование.
Дмитрий Медведев отметил, что в России начинается беспрецедентная по своим масштабам стройка на территории всей страны. Она уже сейчас влечёт за собой повышенные потребности в таких стройматериалах, как щебень, песок, бетон, сталь, некоторые другие.

- Мы должны строго следить за ценами на этом рынке, в том числе с использованием возможностей антимонопольной службы и других контрольных органов. И использовать механизмы общественного контроля, чтобы, и это главное, ни у кого не возникало желания на ровном месте – просто потому, что растёт спрос, – взвинчивать цены, - заявил Медведев.

Он дал поручение федеральным ведомствам постоянно мониторить и при возникновении рисков необоснованного роста цен принимать меры: «Важно уже на начальном этапе реализации национальных проектов проанализировать ресурсы строительной отрасли и промышленности, возможности транспортной сферы по доставке соответствующих материалов. Оценить баланс спроса и предложения на сырьё и материалы в этой сфере. Просчитать потребность в рабочих руках, строительной технике, оборудовании в разрезе каждого региона».

Ранее Алексей Цыденов на совете при президенте РФ поднял вопрос о сезонном росте цен на битум. Он отметил, что одним из способов решения проблемы является заключение долгосрочных контрактов, либо так называемых контрактов жизненного цикла, которые позволяют подрядным организациям более тщательно планировать свои расходы.

По итогам заседания рабочей группы совета было дано поручение о проработке вопроса по сдерживанию роста стоимости битумов.

Справка:

В 2019 году в Бурятии благодаря реализации национальных проектов и федеральных программ, объём бюджетного финансирования, направленный на строительство и реконструкцию объектов увеличился более чем в два раза. Строительной отрасли республики освоить более 8,5 млрд, из них более 6 млрд будет направлено на проектирование и строительство 112-ти объектов, в том числе 18 объектов будут построены за счёт единой дальневосточной субсидии. В этом году планируется запроектировать 51 объект. Среди них такие крупные как национальный музей, здание для театра «Байкал», региональный центр единоборств и другие. Также в 2019 году начнется строительство 61 объекта, из них 37 планируется ввести в эксплуатацию.

С 2019 года в регионе также стартует реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который охватит региональные дороги по всей республике. За шесть лет на реализацию дорожного аспекта нацпроекта в Бурятию из средств федерального бюджета планируется направить более 17,2 млрд руб, в том числе – порядка 9,7 млрд руб на мероприятия по региональным дорогам и 7,5 млрд руб на – Улан-Удэнскую агломерацию.


глава Бурятии дорожный ремонт
 
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