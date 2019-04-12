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Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в приказ о нормативах сброса в Байкал

Совет СО РАН считает необходимым внесение изменений в приказ о нормативах сброса в Байкал
Власть,  Фото:Сергей Тарасенко
Завышенные требования не позволяют построить очистные сооружения на Байкале

11 апреля в Новосибирске научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал обсудил проект изменений в ведомственный Приказ №63 Минприроды. По итогам обсуждений учёные единогласно констатировали необходимость изменений в Приказ №63, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Изменения в приказ позволят реализовать более эффективную очистку сточных вод на Байкальской природной территории, считают учёные.

- Изменения назрели и должны быть не формальные, чтобы просто уточнить цифры, а должны учитывать зонирование природной территории, - отметил Игорь Бычков, академик РАН, научный руководитель Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН, председатель Учёного Совета.

Совет принял решение о создании рабочей группы с участием представителей Бурятии, Иркутской области и минприроды России, которая до 12 июня вынесет конкретные предложения в приказ №63.

- Рабочая группа должна предложить уже определённые цифры в этот 63 приказ, основываясь на реальных технологиях, которые могли бы быть адаптированы и сделаны на Байкальской природной территории. Эта же группа может сформулировать техзадание на разработку системы водоочистки, - сообщил Игорь Бычков.

На заседании глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что позиция учёных приближает к реализации проектов по строительству очистных сооружений.

- Мы будем ориентироваться на наилучшие доступные технологии и единое мнение всех участников процесса о том, что для достижения лучших параметров требуется корректировка 63 приказа. Это, безусловно, улучшает ситуацию и даёт возможность строить наилучшие очистные на Байкале, - сказал Алексей Цыденов.

Справка:

В рамках нацпроекта «Сохранение озера Байкал» в Бурятии до 2024 года планируется построить 21 современное очистное сооружение. Общая сумма финансирования составит около 9 млрд рублей. Но из-за завышенных норм невозможно приступить даже к проектным работам: соответствующих технологий для обработки огромного объёма стоков Республики – около 350 тысяч кубометров в сутки – не существует.

В итоге, с момента принятия приказа №63 Минприроды РФ на Байкальской природной территории не было построено и введено в строй ни одного очистного сооружения, которое смогло бы соответствовать требованиям этого документа. Сегодня очистка ведётся только на объектах, построенных в 1975-1980 годах, по старым нормативам, принятым с учётом технологических возможностей того времени. Эти очистные сооружения требуют серьёзной модернизации, которая также невозможна в рамках действующих завышенных требований.
Байкал очистные правительство республики
 
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