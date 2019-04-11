Экологическую экспертизу объектов социальной инфраструктуры отменят

Главе Бурятии удалось убедить Владимира Путина в необходимости ее отмены



В Правительстве Республики прошло очередное заседание Совета при Главе РБ по улучшению инвестиционного климата. Один из важнейших, по мнению предпринимателей, шагов в этом направлении – это отмена необходимости проведения экологической экспертизы для объектов социальной инфраструктуры, не оказывающих негативного влияния на окружающую среду. Главе Бурятии удалось обсудить этот вопрос с президентом страны Владимиром Путиным, и по его поручению изменения в Закон о государственной экспертизе должны быть приняты Госдумой весной этого года. Благодаря изменениям, для получения разрешения на строительство на объекты в сфере образования, здравоохранения, возможно жилищного строительства, а также на некоторые другие объекты, не нужно будет проходить экологическую экспертизу.



Заседание совета было посвящено проблемам в строительной отрасли. После обсуждения участниками Совета было решено более активно включиться в работу по формированию заявки на потребность в кадрах, которую ежегодно составляет Минэкономики Бурятии на основе опроса предпринимателей. Также предпринимателям было предложено более плотно вести работу с учебными заведениями, совместно проводить Дни открытых дверей, развивать институт наставничества, чтобы влиять на уровень подготовки выпускников.



Помимо этого предприниматели обсудили также вопросы технологического присоединения к инженерным сетям, проблемы развития промышленности строительных материалов и взаимодействия с контрольно-надзорными органами. Был представлен план работы Совета на 2019 год, согласно которому пройдет 6 заседаний, посвященных проблемам улучшения инвестклимата в туризме, медицине, энергетике, агропромышленном комплексе, на транспорте и в других сферах.



Совет по улучшению инвестиционного климата проводится для решения проблем бизнеса. Особое внимание уделяется вопросам регистрации прав собственности, постановки на кадастровый учет, получения разрешений на строительство, подключения к сетям электро-, тепло, водоснабжения и водоотведения, поддержки малого бизнеса, контрольно-надзорной деятельности и т.д. Среди участников Совета представители власти, общественных организаций, эксперты Агентства стратегических инициатив, на основе данных которых формируется Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, сообщает пресс-служба Министерства экономики Республики Бурятия.

