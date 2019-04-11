В правительстве России занимаются «Дальневосточным гектаром» для Бурятии

Законопроект прошёл одобрение на специальной комиссии
Комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Забайкальский край и Бурятию. Об этом сообщается на сайте правительства России.
«Законопроект разработан в связи с ранее принятым решением о включении Республики Бурятия и Забайкальского края в состав Дальневосточного федерального округа», - уточняется в документе.
Как сообщал «Байкал-Daily», землю нельзя будет получить в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Это закреплено в документе.
Также ранее сообщалось, что в программу «Дальневосточный гектар» не включат 750 мест, считающихся сакральными. Готовится и поправка о запрете на выделение земли в Улан-Удэ и 20 километрах вокруг него.
Получить «Дальневосточный гектар» будут предоставлять гражданам в три этапа. По такой же схеме работали и в других дальневосточных регионах. На первом этапе, с 1 июля 2019 года до 1 февраля 2020 года, подать заявление о предоставлении в безвозмездное пользование земельного участка, расположенного в Бурятии и Забайкальском крае, смогут только зарегистрированные в этих регионах граждане. На втором этапе (с 1 февраля 2020 года до 1 августа 2020 года) такая возможность будет предоставлена гражданам России, имеющим регистрацию в регионах ДФО. На третьем этапе (с 1 августа 2020 года) подать такое заявление сможет любой российский гражданин, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которые являются участниками государственной программы по переселению соотечественников из-за рубежа.
Законопроект «направлен на снижение оттока местных жителей, привлечение граждан на постоянное место жительства в Бурятию и Забайкальский край, вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот, ускорение социально-экономического развития этих регионов», уточняется в документе.
Теперь законопроекту предстоит рассмотрение на заседании правительства.
Справка:
Программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России право на бесплатное получение земельного участка на Дальнем Востоке площадью до 1 гектара. Подать заявление на «дальневосточный гектар» можно онлайн из любой точки мира – с помощью Федеральной информационной системы «НаДальнийВостокРФ». В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После 4,5 лет безвозмездного пользования участком, в течение полугода, можно оформить землю в собственность или длительную аренду.
В правительстве России занимаются «Дальневосточным гектаром» для Бурятии
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